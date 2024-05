Inenarrable mensaje de Óscar Puente sobre su Premio Limón: gin tonics, chistes y ataque a Ayuso

Hoy se ha celebrado la XLIX edición de los Premios Naranja y Limón de la Peña Periodística Primera Plana y he sido galardonado con el premio limón. Estoy de viaje oficial en Praga y no he podido recogerlo. Pero he querido agradecérselo con este vídeo. pic.twitter.com/Jfkwf1h63Q