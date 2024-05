El juez encarga a la IGAE investigar el rescate del Gobierno a Air Europa y las adjudicaciones al gurú de Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) investigar el rescate millonario del Gobierno de Pedro Sánchez a Air Europa y las adjudicaciones al gurú de su esposa Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés. Gómez es investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios.

El diario El País publicaba en las últimas horas las conclusiones de un informe efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la causa titulando que ‘la Guardia Civil no aprecia indicios de delito en la actuación de la mujer de Sánchez’. Una información que utilizaban miembros del Ejecutivo socialista como la ministra de Educación y portavoz Pilar Alegría para vender a la opinión pública que "no hay caso" contra Begoña Gómez, antes de que este miércoles comparezca Pedro Sánchez en el Congreso sobre este asunto.

Fuentes de la investigación consultadas por Libertad Digital destacan que "la filtración interesada al diario del Grupo Prisa se corresponde con un informe preliminar de la UCO que apenas se limita a analizar y cotejar las noticias aportadas en su denuncia por el sindicato Manos Limpias a través de fuentes abiertas. La investigación apenas ha comenzado y asegurar que la Guardia Civil no ha encontrado ningún indicio delictivo contra la esposa del presidente del Gobierno es una completa manipulación".

"El juez ha encargado a la IGAE analizar a fondo el expediente completo del rescate del Gobierno de más de 600 millones de euros a Air Europa y de las ayudas y adjudicaciones a la empresa de Juan Carlos Barrabés, recomendada por Begoña Gómez. La investigación está muy viva y en una fase incipiente. Que hasta el momento no se hayan apreciado indicios delictivos, no quiere decir que no se puedan encontrar en el futuro. Todavía queda esperar los informes de la IGAE y a otros tantos que efectuará la propia UCO", añaden.

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros para la aerolínea Air Europa por el "carácter relevante en el transporte aéreo español, tanto por el volumen de pasajeros transportados, como por los mercados y las rutas atendidas" de la compañía que preside Juan José Hidalgo. La aerolínea también recibió en 2020 un préstamo de 140 millones de euros avalado por el Instituto Oficial de Crédito (ICO), sumando un total de 615 millones de euros. Por su parte, Globalia financiaba el África Center que presidía Begoña Gómez a través su filial Wakalua.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "la investigación para probar un presunto delito de tráfico de influencias se va a encontrar un escollo principal. Pedro Sánchez y Begoña Gómez comparten colchón y por lo tanto, si hipotéticamente la esposa del presidente pidió al presidente del Gobierno favorecer a Air Europa y a Globalia, sería muy difícil de encontrar una prueba por escrito o que haya quedado registrada en un teléfono".

"Existe un gran enfado en indignación entre los investigadores por la filtración a El País del informe preliminar de la UCO. Han intentado utilizar a la Guardia Civil para defender la supuesta inocencia de Begoña Gómez. El caso está bajo secreto de sumario y es un escándalo que se haya filtrado un informe policial del procedimiento un día antes de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso. El círculo de posibles filtradores es muy reducido. No obstante, el interés político de esta filtración es indudable", concluyen.

Piden investigar la filtración al diario ‘El País’

Tras la publicación del informe de la UCO por parte del diario ‘El País’, el sindicato denunciante Manos Limpias solicitaba al juez este martes "la apertura de una pieza separada con objeto de identificar a la persona o personas que han procedido a la filtración de un documento que esta bajo secreto del sumario y que es delito".

El sindicato denunciante se encuentra a la espera de que el juez se pronuncie sobre numerosas diligencias de investigación que han solicitado. Entre ellas, la intervención de las llamadas de Begoña Gómez o la retirada de su pasaporte.