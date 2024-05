El PP acorrala a un ex alto cargo de Interior en el Senado y le acusa de mentir en la comisión de la trama Koldo

La Comisión de Investigación del Senado que analiza los contratos públicos relacionados con la trama de Koldo García durante la pandemia de Covid-19 ha vivido una jornada agitada durante este lunes. Y el protagonista ha sido el comisario Daniel Belmar, quien fuera alto cargo del Ministerio del Interior en aquellas fechas. Exactamente, estuvo al cargo de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad.

Los populares Ana María Beltrán y Fernando Martínez Maíllo, los últimos en tomar la palabra, le acorralaron de manera continuada por las contradicciones en las que había ido incurriendo durante toda su comparecencia frente a lo dicho con anterioridad en sus declaraciones como testigo a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil o sus respuestas firmadas a la Oficina contra el Fraude de la Agencia Tributaria.

"Usted viene muy bien aleccionado. Pero en el juzgado no va a ser tan fácil. Cuando se miente en las declaraciones se acaba en el juzgado. Usted está de testigo pero, lamentablemente, como siga así va a acabar de otro modo. Está mintiendo absolutamente en todo", le llegó a decir Maíllo, quien no sólo le recordó que estaba obligado a decir la verdad sino que también podría tener complicaciones más allá de lo que estaba respondiendo en la Cámara Alta.

Las supuestas contradicciones del excomisario Daniel Belmar hacían alusión a si había tenido conocimiento de la reunión interministerial Interior-Transportes en las que se coló en nombre de las empresas proveedoras de la trama Koldo, sobre si tuvo en su poder o no un acta sobre esa reunión –según la UCO la mostró en el ordenador a los agentes pero no se la entregó– y en su comparecencia de este lunes ha dicho que no sabía absolutamente nada de esa acta.

O sobre si el Ministerio del Interior si adhirió a una compra masiva de mascarillas llevada a cabo por el Transportes y luego pagó el dinero de sus mascarillas a la investigada Soluciones de Gestión S.L. o si la compra de las mismas se había hecho por independiente. El comisario jubilado respondió a lo primero en una respuesta a petición de Hacienda o mantuvo lo segundo en su comparecencia en el Senado.

Mucho malestar provocó en los diputados del PP cuando Belmar dijo que nunca había hablado con el número dos de Interior y secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, del hecho de que tanto Hacienda como la UCO estaban investigando ese contrato con la trama Koldo. Así lo mantuvo pese a que reconoció que Pérez Ruiz era su jefe directo. El popular Maíllo reaccionó con un socarrón "¡Venga ya!".

En lo que sí coincidió tanto en sus declaraciones a la UCO como en su comparecencia en la comisión es que como no encontraba empresas que le sirvieran mascarillas fue el número tres de Interior y director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio, José Antonio Rodríguez, quien le puso sobre la pista de la empresa Soluciones de Gestión SL y que fue él quien le proporcionó el contacto del ahora imputado Íñigo Rotaeche.

Durante su comparecencia ha mantenido que su relación con Rotaeche se limitó a un contacto telefónico y que no hubo relación más allá de cerrar los plazos y el modo de entrega. También negó haber conocido a ninguno de los otros miembros de la trama, más allá de Rotaeche, y no haber visto nunca al supuesto líder, Koldo García. "Ni los conocía, ni los conocí, ni los conozco", ha mantenido durante toda su comparecencia.

También ha negado que le sobornaran o le presionaran para firmar el contrato con Soluciones de Gestión. "No soy político, soy funcionario público, pero además dentro de la función pública muy orgulloso de haber pertenecido a la Policía Nacional. Y sé de las consecuencias legales, administrativas y penales que tiene el soborno. Por lo tanto, señoría, por ahí no vaya", contestó a la pregunta directa de la popular Beltrán.