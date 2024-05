La Fiscalía Provincial de Madrid negó que Begoña Gómez utilizase "su condición de esposa del presidente del Gobierno" para conseguir adjudicaciones de la Administración para su amigo empresario Juan Carlos Barrabés.

La Fiscalía recurrió en apenas 24 horas la investigación iniciada hace un mes por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra la mujer de Pedro Sánchez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. El Ministerio Público solicitó la revocación del auto del juez Peinado que originó la investigación y pidió el archivo de la causa en un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El recurso de la Fiscalía de 10 páginas recogido en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Libertad Digital, sostiene que "carece el auto recurrido de cualquier razonamiento jurídico sobre si los hechos relatados reúnen, al menos indiciariamente, los elementos de los tipos penales, limitándose a considerar que ‘merecen ser investigados’, de manera que la investigación que se pretende iniciar se sustentaría, si así se abriese, en ‘meras hipótesis o en la pura y simple sospecha’. De hecho, el propio auto que ahora se recurre, en su fundamento de derecho segundo, pone la venda antes de la herida al descartar expresamente que la denuncia admitida suponga realizar una investigación prospectiva".

"Ciertamente, es un hecho objetivo que la denunciada es esposa del Presidente del Gobierno, y tal circunstancia es de público conocimiento. Pero, más allá de ello, no se hace referencia alguna en la denuncia ni el auto recurrido en qué forma se habría ‘prevalido’ la denunciada de dicha circunstancia, teniendo en cuenta que en los documentos en los que se basa la denuncia, la denunciada firma en su condición de profesional codirectora de un Máster de la Universidad Complutense de Madrid, como se observa en las misivas aportadas", añade.

La Fiscalía apunta que "tampoco alcanzamos a ver en la conducta denunciada, que la Sra. Gómez pretendiera en el desarrollo de sus labores profesionales y utilizando su condición de esposa del Presidente del Gobierno, alterar el proceso motivador del funcionario influido y que la posición de superioridad se hubiera utilizado de modo desviado, ejerciendo una presión impropia del cargo. Entendemos por lo tanto que la conducta de la persona denunciada no puede encuadrarse dentro de la conducta típica que describe el delito de tráfico de influencias".

"No puede desprenderse de la denuncia, ni de las informaciones periodísticas aludidas, de qué forma concurren los elementos del tipo, ni se ha puesto en peligro el bien jurídico protegido. No basta cualquier sospecha o conjetura, no son suficientes las posibilidades, más o menos imaginables, o las alusiones indirectas; es necesario que existan indicios ‘fundados y serios’, una imputación ‘clara y concreta’, o ‘apoyo probatorio’. No se trata ya tanto de analizar cada uno los elementos de los tipos penales indicados, sino de poner de relieve la inexistencia de base fáctica concreta, individualizada, corroborada, y mínimamente coherente y verosímil, que ligue a la persona denunciada con los delitos imputados", destaca la Fiscalía.

Investigación "prospectiva" del juez

Según el recurso, "de igual forma, y en la línea de una investigación a nuestro juicio prospectiva, el instructor acuerda comisionar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil "para que lleve a cabo las diligencias de investigación oportunas en relación con los hechos objeto de la denuncia". Ello supone no ya la ausencia de una dirección investigadora y de ordenes concretas y precisas, sino la más "absoluta y total indeterminación, exponente de la ausencia de un horizonte procesal al que dirigirse".

"En el presente caso se acuerda una encomienda, pero sin determinación de ninguna diligencia de instrucción, dando la sensación de ser una especie de delegación genérica e indefinida. De ahí que la resolución dictada, en los términos en los que se realiza, adolezca de la mínima precisión exigible, siendo un elemento más para apoyar la idea de que nos encontramos ante una denuncia e investigación prospectiva", concluye.