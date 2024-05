Lapsus de Patxi López al intentar salvar la cara de "la presidenta del Gobierno"

De nuevo y muy a pesar del Gobierno la apertura del sumario sobre la investigación abierta sobre los negocios de Begoña Gómez ha reactivado la polémica y los titulares. En los pasillos de la cámara, el portavoz socialista, Patxi López, ha salido al paso de las preguntas de la prensa sobre la condición de "investigada" de Begoña Gómez según consta en el sumario.

Lo ha hecho aferrándose al informe de la UCO -cuya filtración está investigando el juez- desechando el caso y también presumiendo de las inexistentes explicaciones de Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso. Ante los periodistas, López ha señalado en un llamativo lapsus que "hay una información seria que desmonta todo este montaje con el que se pretende acusar a la presidenta del Gobierno", en alusión a la mujer del presidente Sanchez.

López también ha apuntado que "no es cierto" que esté investigada. Al ser preguntado por si Sánchez conocía que su mujer tenía la condición de investigada cuando el líder del PP se lo preguntó hasta en dos ocasiones durante el último Pleno, López ha señalado que el sumario estaba "en secreto", tratando de poner la pelota en el tejado del PP, y lo que hizo Sánchez fue dar "todas las explicaciones que hacían falta". Lo cierto es que el propio Sánchez habría tenido conocimiento de que con ese término se calificaba a su mujer en la apertura de diligencias el mismo día en que escribió la carta anunciando su descanso de cinco días.

"¿A quién creemos, a la Guardia Civil y a esa investigación seria o creemos a Manos Limpias?", ha preguntado el dirigente socialista, quien posteriormente ha matizado que a pesar de que se cambiaron las nomenclaturas judiciales y todo el mundo pasó a ser investigado "formalmente eso no es así" y por lo tanto, según López, "no es cierto" que Begoña Gómez este siendo investigada porque "no ha sido llamada a declarar"