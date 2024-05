Vox evita responder a Steegmann y critica las preguntas de la prensa

Tras la baja del exdiputado de Vox, Juan Luis Steegmann, a través de una carta a la que ha tenido acceso Libertad Digital, desde las filas de la formación que lidera Santiago Abascal rehuyen responder a las graves acusaciones, rebajando su importancia y aludiando a la libertad de "afiliación y desafiliación". El candidato de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, al que Steegmann alude en la carta, no ha querido entrar a valorar las palabras del exmiembro del Consejo Ejecutivo Nacional. A preguntas de esRadio y durante un desayuno informativo, Buxadé ha evitado entrar en confrontación con Steegmann que interpreta la deriva de Vox como "antiliberal" y "anticientífica" asegurando que hay "libertad de afiliación y desafiliación", sin querer entrar en mayores valoraciones.

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán ha tratado también de esquivar este asunto pese a la insistencia de los medios de comunicación. Preguntada hasta en tres ocasiones, en rueda de prensa, Millán ha reducido a la condición de afiliado a Steegmann: "No tengo nada que comentar a cerca de todos los afiliados, yo como portavoz no tengo que hacer ninguna valoración al respecto, cada uno es muy libre".

Preguntada por esRadio y recordando el cargo de Steegmann como diputado en el Congreso de los Diputados y como miembro del CEN, Millán, visiblemente enfadada e incómoda con la pregunta, ha recordado la ley de amnistía y los conflictos diplomáticos con Argentina e Israel, para después cargar contra el interés que suscita este asunto ante los periodistas. "Que me pregunten por un señor que se ha dado de baja con toda la libertad del mundo, no lo voy a calificar de ridículo, pero si de nimiedad". Acto seguido, la diputada de Vox, ha arremetido, en particular, contra esRadio: "Yo entiendo que usted debe hacer su trabajo, de verdad se lo digo, y entiendo que los jefes son los que disponen".

"Estamos en una situación gravísima, ya arrastrada desde hace muchos meses y sinceramente no me parece de relevancia en absoluto esta cuestión que usted me pregunta", ha insistido la portavoz parlamentaria. En plena campaña electoral y ante la pregunta de si el abandono de Steegmann podría conllevar el goteo de más afiliados dados de baja, Millán ha evitado situarse en ese contexto asegurando que "cada uno es libre de opinar lo que quiera".