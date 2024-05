La Audiencia de Madrid aprecia indicios de delito en la mediación de Begoña Gómez para conseguir subvenciones a Barrabés

La Audiencia Provincial de Madrid aprecia "indicios objetivos" de delito en la intermediación de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez para conseguir subvenciones a su amigo empresario Juan Carlos Barrabés "en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación".

"A partir de las anteriores consideraciones y examinando ya el contenido de la denuncia, existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos, otro, el referido al rescate de Globalia en el que la vinculación de la denunciada es, con los datos que se cuenta, una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales que, en su momento puedan deparar nuevos datos y que quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno, y un último bloque, referido a las ayudas a la UTE formada por Innove Next SLU, en el que sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación", destaca la Audiencia.

"Así de la documentación unida a la denuncia, resulta que la Consultoría denominada Innova Next S.L.U., del Grupo que dirige el empresario Carlos Barrabés, en agosto de 2.021, obtuvo dos lotes de contratos de la Empresa Pública Red.es, por valor de 5.800.000€, ganando a ofertas económicas más atractivas. Al parecer, la denunciada Begoña Gómez Fernández recomendó su contratación por carta. El citado empresario en junio de 2.021 obtuvo otro lote de contratos, para su U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley, de la citada Empresa Pública "Red.es", ganando a cuatro ofertas más económicas lograron 4.400.000 € de fondos europeos con la misma recomendación de Begoña Gómez", apunta el auto.

"Al respecto consta en el testimonio remitido, oficio que la Fiscalía Europea ha enviado al Juzgado Instructor solicitando información, respecto de estas dos operaciones, tomando conocimiento de las diligencias practicadas respecto de tres expedientes de contratación con la Empresa Pública "Red.es".. en los que estarían implicados, la U.T.E. Escuela de Negocios S.L.U. The Valley, respecto de los cuales, según se dice, podría llegar a ejercer la competencia si hubieran sido financiados con fondos europeos, lo que resulta contradictorio con el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal", añaden los magistrados.

"Consta en las actuaciones copia de una carta, con el título "Declaración de interés y apoyo de Máster en Captación de Fondos de ONLS para el Desarrollo del Programa Conecta Formación e Inserción de Desempleados", en el que la denunciada como Codirectora del Máster propio de la U.C.M., siendo conocedora de la iniciativa de Barrabés y Valley promovida por "Red.es" y FSE, manifiesta su apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados", detalla el auto.

"Según se desprende de la información que se acompaña con la denuncia, el empresario Carlos Barrabés, organizó el Máster de la Universidad Complutense, de Transformación Social Competitiva que dirige la denunciada Begoña Gómez, es un hecho notorio que la anteriormente citada, es esposa del Presidente de Gobierno", sostiene la Audiencia Provincial.

"Intermediación en la concesión de subvenciones"

Según los magistrados, "de lo anterior se deduce que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo, para el comienzo de la instrucción acordada mediante el auto recurrido y que son suficientes en relación a lo que el Tribunal Constitucional exige para la incoación de un procedimiento, exigiendo en lo que respecta a los indicios, que son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. Esto es, ‘sospechas fundadas’ en alguna clase de datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control; y en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona".

"De lo que antecede resulta que con la denuncia se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, al menos, respecto de los hechos concretos referidos a la U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley, actividad que legitima una investigación, sin que sea necesario por el momento, anticipar una exacta calificación jurídica", concluyen.