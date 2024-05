La exministra de Justicia de Sánchez, Pilar Llop, se abstiene en la inminente deliberación sobre el caso Begoña Gómez

La exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Pilar Llop, se ha abstenido en la deliberación de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el futuro de la investigación abierta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Hace un mes, la Fiscalía Provincial de Madrid recurrió en apenas 24 horas la investigación iniciada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. El Ministerio Público solicitó la revocación del auto del juez Peinado que originó la investigación y pidió el archivo de la causa en un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial .

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el recurso de la Fiscalía recayó en la Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid que integran la exministra de Justicia de Sánchez, Pilar Llop y los magistrados Enrique Jesús Berges de Ramón, María del Rosario Esteban Meilán, Jesús Gómez-Ángulo Rodríguez y José Sierra Fernández".

"Pilar Llop se ha abstenido y no participará en la deliberación sobre el futuro judicial de Begoña Gómez, tras haber sido ministra de Justicia en el Gobierno de su marido Pedro Sánchez", añaden. Los magistrados sólo tienen dos opciones: permitir que el juez Peinado siga investigando la causa, o bien, dar carpetazo y archivar el procedimiento. En este segundo caso, la mujer de Pedro Sánchez podría salvarse de la investigación en curso antes de las próximas elecciones europeas del 9 de junio.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD sostienen que "la deliberación de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid es inminente. De hecho, previsiblemente se conozca una decisión entre el miércoles y el jueves de esta misma semana".

Recordamos que el instructor abrió diligencias de investigación hace un mes tras admitir a trámite la denuncia del sindicato Manos Limpias aportando las noticias de los medios de comunicación como ‘notitia criminis’, una actuación que tenía que haber efectuado de oficio la Fiscalía. La doctrina del Tribunal Supremo señala que no se puede admitir una denuncia o querella contra un aforado aportando solamente recortes de prensa. No obstante, esta doctrina podría no ser aplicable ante un Juzgado de Instrucción como es este caso. La Audiencia Provincial de Madrid tendrá que tomar una posición al respecto.

El pasado viernes, el juez Peinado pedía un informe al Letrado de la Administración de Justicia sobre las "frecuentes e inusuales visitas" del fiscal del caso al Juzgado y su "inhabitual" actitud procesal en la causa. Además, el magistrado solicitaba a la Policía que le remitiera copia del DNI de Begoña Gómez.

Además, el juez ha citado el 7 de junio al empresario Juan Carlos Barrabés y el 6 de junio al CEO de Red.es, David Cerco, al que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra, al economista y abogado de Innovanex Luis Antonio Martín Bernardos; al director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y a Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es. Todas estas citaciones están en el aire a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid decida sobre el futuro de la investigación.

De ministra de Justicia a magistrada de la Audiencia de Madrid

La exministra de Justicia Pilar Llop regresó a la judicatura, tras su paso de ocho años por la política el pasado mes de enero en la Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Previamente, fue titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 5 de la capital.

Tras las elecciones generales del de 10 de noviembre de 2019, Pilar Llop fue elegida presidenta del Senado, cargo que ostentó hasta el 12 de julio de 2021 en que relevó a Juan Carlos Campo poniéndose al frente del Ministerio de Justicia. Finalmente, Llop cesó el 21 de noviembre de 2023, siendo relevada por Félix Bolaños, y solicitó su reingreso como juez.