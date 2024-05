La Audiencia Nacional ha acordado absolver al expresidente de la Generalidad valenciana Francisco Camps del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del se le acusaba en la última causa de la trama Gürtel que tenía pendiente. El tribunal concluye que "no existe prueba o indicio alguno" de que diese "orden" o "sugerencia" de adjudicar contratos a la empresa Orange Market.

El tribunal sí condena a los considerados cabecillas de la trama, al haberse conformado con las penas que acordaron con la Fiscalía. En una sentencia de 232 folios, la Sala les impone las penas acordadas, de hasta dos años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

Además de a Camps, el Tribunal también absuelve a varios consejeros y funcionarios de la Generalidad valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalidad para su exposición en la feria Fitur.

En relación con la acusación a Francisco Camps por su participación en las contrataciones de Fitur, la sentencia afirma que "no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión del Sr. Camps en dicha contratación, pero es más no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal". En especial, se afirma que no hubo indicación alguna en sentido de Camps a Dora Ibars, directora general, a quien también se absuelve de las acusaciones.

Altos cargos del gobierno también absueltos

La sentencia también absuelve a varios altos cargos del gobierno de Camps, como Joaquín Fernando T.F.M., Mary Patricia C.P., Alicia M.G., María Auxiliadora H.M., David Francisco S.C., Rafael P.P., María de la Paz A.P., Manuel C.T., Luis Eduardo R.B., Inmaculada G.P., Paula C.C., José Manuel V. y Aránzazu V.T.

En concreto, la sentencia estudia uno a uno los contratos en los que participaron y su adaptación a la legislación de la época, recogiendo la forma de trabajo en las distintas consejerías y quiénes eran los responsables de la contratación, así como la forma en que se procedía posteriormente al pago de las distintas facturas, examinando la legislación de la época sobre contratos menores. El Tribunal llega a la conclusión de que estos últimos no eran responsables, ni tenían el dominio del hecho de los distintos contratos adjudicados a las empresas del grupo Correa, en especial a Orange Market.