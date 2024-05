Puigdemont pretende erigirse en líder único del independentismo y no se retirará si no es 'president'

Carles Puigdemont seguirá en primera línea de la política aunque no sea investido presidente de la Generalidad. Su segundo en el supuesto "exilio", el exconsejero Toni Comín, ha descartado que Puigdemont vaya a cumplir su palabra. "Lo que dijo es que solo tenía sentido ocupar un cargo institucional si era el de presidente de la Generalidad", ha manifestado Comín en una entrevista en el digital de orientación independentista El Nacional.

El expresidente prófugo aseguró que dejaría la "política activa" si no lograba ser investido presidente. "Haré política toda la vida, la hacía incluso cuando era adolescente, pero no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la presidencia", manifestó Puigdemont el pasado 9 de abril, en la precampaña de las autonómicas.

Los resultados no fueron todo lo buenos que esperaba Puigdemont, pero aún así trata de maniobrar para desbancar al socialista Salvador Illa. A tal efecto, Junts ha empezado los contactos con ERC para condicionar la composición de la mesa de la cámara y recibir en primer lugar el encargo de optar a la investidura. La constitución del Parlament será el 10 de junio, el día después de las elecciones europeas y el encargo dependerá del que resulte designado presidente.

Cambio de circunstancias

Las opciones de Puigdemont pasan por la decisión de ERC, formación que ya ha sido sondeada por el PSC para facilitar la investidura de Illa. Puigdemont descartó ser el jefe de la oposición, pero algunas circunstancias han cambiado y favorecen el "cambio de opinión" del prófugo. Así, Comín, que le ha sustituido como candidato de Junts en los comicios europeos, ha señalado en la referida entrevista que "la idea del president es estar en un cargo institucional sólo si es el de president, lo que no significa que se retire de la política. Pero es que, además, hay otro dato clarísimo: en este momento el independentismo en el ámbito de los partidos solo tiene un líder, porque después del resultado electoral de la CUP y el de ERC, el liderazgo en estos otros espacios políticos está por definir".

Comín alude principalmente a Oriol Junqueras, que abandonará la presidencia de ERC tras las europeas para emprender un "proceso de escucha" y optar a la reelección en el seno de su partido. Además, el escudero de Puigdemont en Waterloo, Comín, ha resaltado que Junts obtuvo unos cien mil votos más que en 2021 y que su liderazgo ha salido reforzado: "Por lo tanto, igual que decía que el cargo institucional que le corresponde es el de president, del mismo modo digo que su liderazgo hoy es más fuerte que ayer; lo tiene que seguir ejerciendo porque él puede liderar el independentismo de muchas maneras".