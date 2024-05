Carlos Barrabés era profesor de Begoña Gómez en el máster de la Complutense, le ayudó a montar ese título formativo, puso la sede física para la creación de Wakalua —la sociedad de Globalia que ayudó al Africa Center que dirigía la mujer del presidente— y fue el beneficiado por las cartas de recomendación de Begoña Gómez de cara a concursos públicos. Pues bien, la UCO destaca en su informe del caso Begoña que hubo una elevada concentración de contratos públicos a una consultora de Barrabés y durante un determinado periodo de tiempo: "Tal y como se observa, atendiendo al importe de adjudicación, un alto porcentaje de las adjudicaciones percibidas por la mercantil Innova Next SLU se producen en los ejercicios 2021 (12.577.711,51 euros) y 2022 (7.685.322,32 euros), suponiendo de forma conjunta 20,2 millones de euros, es decir, aproximadamente un 90% del total de las adjudicaciones", destaca el informe.

Innova Next SLU

"Relaciones del entorno empresarial de Juan Carlos Barrabés con la Administración Pública". Así se llama uno de los apartados del informe de la UCO en el caso Begoña Gómez. El informe distingue entre contratos para distintas actividades de las empresas de Barrabés y los que, dentro de ellos, se centran más en cuestiones de consultoría o nuevas tecnologías y señala, dentro de este segundo grupo, las siguientes: "Tal y como se evidencia del análisis efectuado […], las relaciones con la Administración Pública de las empresas relacionadas con Juan Carlos Barrabés se concentran, de forma principal, en la mercantil Innova Next SLU, motivo por el que se analiza esta sociedad de forma particular", señala la UCO. "La mercantil Innova Next SLU se constituyó el 15.02.2012, con un capital social de 3.000 euros y fijando su domicilio social en ese momento en la Calle Serrano núm. 16 de Madrid. Su objeto social era la "consultoría e investigación dirigida a mejorar la probabilidad de éxito de proyectos de innovación, i +d +a nivel empresarial. Consultoría tecnológica y estratégica, desarrollo de nuevos productos, incluso informáticos". Como órgano de administración, en ese momento se nombró un Consejo de Administración cuyo Presidente era Barrabés Internet SL", señala la UCO.

"En lo que resulta de interés en la presente causa, las relaciones con la Administración Pública mantenidas por esta sociedad, se habrían producido entre los ejercicios 2017 y la actualidad. Durante todo este periodo, el accionista único de esta sociedad ha sido la mercantil Llitarrada Innova SL, que actualmente (se desconoce si esta participación se habría mantenido durante todo el periodo analizado) estaría participada a su vez por las mercantiles Barrabés Internet SL (91%) y Luis Antonio Martín Bernardos (9%)", explica la UCO.

Barrabés Internet SL

"Por su parte, la mercantil Barrabés Internet SL, actualmente y desde el 11.10.2002, estaría participada por al sociedad Grupo Barrabés Consul SL, participada a su vez por diferentes miembros del entorno familiar de Juan Carlos Barrabés. Concretamente, los hermanos Juan Carlos, José Cristóbal y Arturo Barrabés Cónsul (cada uno de ellos con una participación del 32,51%) y el que sería el padre de ellos, José Barrabés Barrabés (con una participación del 2,47%)", expone el informe.

"Como ya se expuso anteriormente, pese a que se constituyó el 15.02.2012, no fue hasta el año 2017 cuando se ha localizado el primer contrato adjudicado a esta mercantil. Desde ese momento, entre el 17.08.2017 y el 28.12.2023, la mercantil Innova Next SLU ha resultado adjudicataria, de forma individual o conformando UTE con terceras empresas, de un total de 28 expedientes por un importe total de 22.857.805,49 euros.

"Tal y como se observa, atendiendo al importe de adjudicación, un alto porcentaje de las adjudicaciones percibidas por la mercantil Innova Next SLU se producen en los ejercicios 2021 (12.577.711,51 euros) y 2022 (7.685.322,32 euros), suponiendo de forma conjunta 20,2 millones de euros, es decir, aproximadamente un 90% del total de las adjudicaciones", añade el informe.