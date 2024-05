"Israel no olvida. Nunca: "De esta traición Sánchez no saldrá de rositas"

El Mundo

"Próxima parada: referéndum". Sánchez ha pagado con la amnistía la primera cuota de su investidura. "Bronca en el Congreso al grito de "traidores", "vergüenza", "filonazis"... Vox se enzarza con Sumar y el PSOE". Menudo espectáculo. Lo siguiente es liarse a puñetazos, y con gente como el Pisarello ese pronto llegará.

"El PSOE de Pedro Sánchez impuso este jueves en el Congreso de los Diputados un punto y aparte en la historia de la democracia española. Contra la mitad de los ciudadanos, y por un margen de sólo dos escaños, el presidente sacó adelante la amnistía de los delitos relacionados con el procés independentista catalán en pago a Carles Puigdemont por los siete votos que le han permitido continuar en el cargo", dice el editorial.



"La ausencia del presidente a lo largo de la mañana hasta que llegó el momento de votar fue la última prueba de su desprecio al Congreso, a la mitad del país y a la oposición, a la que sitúa en la ilegitimidad". Una chulería más del dictador.

Federico Jiménez Losantos dice que "hay unanimidad mediática en llamar al de ayer el Día de la Infamia. Y así debe quedar, con Pedro I El Fangoso como el gran traidor". "España ha sido, sí, humillada por sus enemigos, por la traición de la izquierda y la ambición de un tirano. Humillada, pero no muerta. Ahora, se trata de ver qué hacemos para recuperar siquiera una parte de la Nación y defender el régimen del 78".

"El traidor nos cierra todos los caminos, pero no las trincheras. En torno a la Corona y los jueces, los partidos nacionales y los españoles de bien deben aprestarse a la pelea en las Cortes, los tribunales y la calle. Será duro, pero lo que queda de España, que es mucho, no se resigna a morir. Hay que votar contra Sánchez en las urnas. Y luchar hasta el final". Ya, pero por mucho que votemos contra Sánchez el día 10 seguirá en Moncloa. Federico nunca se rinde.

El País

"La amnistía ya es ley", celebra el periódico ultra. "Feijóo se parapeta en los gobiernos del PP y retrasa su recurso contra la amnistía ante el Constitucional". Es Elsa García de Blas, siempre tratando de buscarle las cosquillas a Feijóo sin conseguirlo. Con Feijóo es difícil ponerse arrabalera, así que lo intenta por medio de Ayuso. "El anuncio de Ayuso provocó malestar en otros presidentes autonómicos, que se quejaban en privado de que "no era lo que se había hablado". La líder madrileña se adelantó al dar la noticia, aunque la mayoría de gobiernos autonómicos del PP ya habían avanzado meses atrás su voluntad de recurrir la amnistía". A ver Elsa, que te pierdes. Si la mayoría de gobiernos autonómicos ya habían avanzado meses atras su voluntad de recurrir la amnistía cómo pudo Ayuso adelatarse a dar una noticia que ya había dado sus compañeros. Aunque, como admite Elsa esta noticia carece de interés porque todo el mundo sabe que en el Constitucional manda Sánchez, como en todas las instituciones de un Estado que ha convertido en dictadura.

El editorial nos canta las bondades de la amnistía que antes de que Sánchez necesitara comprar 7 votos era una aberración. "Si para Vox es una traición a España, para el PP es un acto de corrupción de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder a cambio del apoyo de los siete diputados de Junts". Hombre, Pepa, que lo hemos visto todos con nuestros ojitos como platos. Si no pasa nada, no tenéis que mentir más, los psicópatas que votan a Sánchez tragan con todo.

Así que Pepa escucha mi consejo y deja de decir tonterías. "Hay, no obstante, que colocar en el debe del PSOE una falta de pedagogía que llevó a sembrar en parte de sus propias filas el rechazo a una norma que, antes de las elecciones generales, los líderes socialistas —con el presidente a la cabeza— rechazaban de plano. Cuando Sánchez se enfrentó a la realidad parlamentaria y tuvo que aceptar la amnistía como contrapartida por su investidura, el cambio de opinión le pasó factura". Tuvo que aceptar la amnistía a cambio de su investidura. Vamos, que compro siete votos para mantenerse en Moncloa. Bien, Pepa, así me gusta, hablemos claro.

ABC

"Moncloa sopesa que la amnistía entre en vigor tras las europeas". "El Congreso aprueba definitivamente la norma tras un debate muy tenso y con Sánchez ausente hasta la votación". "La ley de Amnistía supone «la primera derrota del régimen del 78». Estas son las palabras con las que Gabriel Rufián, socio parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez, rubricó la aprobación de la norma. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, fue igualmente clara al subrayar lo que tantos españoles llevan meses atestiguando: esta ley «no es perdón ni clemencia, es victoria»", dice el editorial.

"Por más que estuviera prevista, la definitiva convalidación en el Congreso de esta norma esencialmente corrupta en sus fines y en sus formas ha brindado nuevos detalles que prueban el talante político y personal de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, como en todas y cada una de las iniciativas legales que han resultado polémicas, se ha ausentado de la sesión y sólo compareció en el momento del voto. Por más que sus corifeos insistan en presentarle como un político audaz, la cobardía y falta de elegancia de Sánchez es directamente proporcional a su propia debilidad parlamentaria". Es un patán.

La Razón

"Puigdemont salta de la amnistía a la Generalitat". Quién se lo iba a decir hace un año que se convertiría en una pieza fundamental de la política española. Ya nos habíamos olvidado de él. Fernando Portillo dice una verdad como un templo. "A estas alturas, poco queda que decir que no se haya dicho ya de la Ley de Amnistía". "Este paisaje de empeoramiento de la convivencia (polarización), de desigualdad, de degradación social e institucional y de potenciales abusos del poder político es el que nos espera a medio o largo plazo en España. Quienes crean que la amnistía no es «importante», se equivocan diametralmente. Ahora bien, hay que esperar. Porque los jueces que tenga causas que afecten a personas amnistiables tienen en su mano un abanico de posibilidades". Pues eso, que ya está todo dicho.

Pero vaya, los columnistas no se cansan de repetir y repetir. Los lectores es otra cuestión. Apuesto a que no muchos habrán llegado hasta aquí. No se lo reprocho. Es más, agradezco a los que sí han llegado. Marhuenda dice que "es curioso ver cómo los diputados del PSOE se felicitaban y abrazaban tras una votación donde mostraron su indigna sumisión a los intereses personales de su líder. Nadie alzó su voz contra ese brutal ataque a la separación de poderes y el Estado de Derecho. Han aceptado la mentira como instrumento político. Todos saben que es ilegítima e inconstitucional, tal como dijo Sánchez en numerosas ocasiones, pero se sienten cómodos en un sistema partitocrático que les garantiza un sueldo que no ganarían fuera de la política".

"Por tanto, los diputados del PSOE son mansos instrumentos al servicio de un caudillo populista que carecen de autonomía, voluntad o conciencia. No son socialistas, sino sanchistas. Hay que reconocer que Sánchez conoce muy bien el alma humana y ha sabido comprar a una inmensa mayoría de voluntades confirmando que todos ellos tienen un precio". Lo peor son sus votantes. A ellos no les cae nada.

Vozpopuli

Miquel Giménez le mete el miedo en el cuerpo al traidor Sánchez. ¿Por la amnistía? No. "Lo gordo es lo que pueda hacer Israel con el dossier sobre Sánchez que los analistas del Instituto y su director, David Barnea, están revisando minuciosamente. No solo el Mossad. El resto de agencias israelitas como la Militar, AMAN, la de Seguridad Interna, Shinbet, e incluso el Krav Magá, la escuela donde los operativos israelíes se forman y constituye un Think Thank de mucho nivel, han recibido directrices sobre el mozo fermoso. Consultadas otras fuentes, no son los únicos. Los Renseignements franceses, el BND alemán, la DIA estadounidense o el MI6 británico han empezado a ocuparse de ese señor que está en España tocando lo que no suena a Occidente. Sánchez empieza a estorbar a mucha gente, además de a los españoles". "Si algo es seguro es que Israel no olvida. Nunca. Tiene una memoria perfecta para acordarse de quien les traicionó y quién no". "De ésta no saldrá de rositas". Tiren, tiren, si nos lo quitan de encima les estaremos eternamente agradecidos.