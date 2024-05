En la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, Isabel Pardo de Vera —expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España de 2021 a 2023— ha adoptado la misma táctica que otros comparecientes como José Luis Ábalos y Michaux Miranda, afirmando no tener constancia de nada relacionado con la corrupción que están investigando la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. No obstante, según el PP se han logrado algunas confesiones interesantes.

En primer lugar, ha reconocido que conocía a Víctor de Aldama, al que llegó a ver reunido con Koldo. "Estaba en el ministerio frecuentemente". Le vio "unas cuantas veces", pero afirma que no se reunía con él, sino que tuvo "conversaciones de pasillo". No le consta que se reuniera con gente de Adif, aunque tampoco lo afirma con rotundidad. Tampoco recuerda quién se lo presentó, aunque cree que fue Koldo.

Presiones de Koldo

Pardo de Vera señaló directamente a Koldo García en referencia a las presiones que admitió ante la UCO haber recibido. "Koldo era insistente en el sentido de que en el Ministerio de Transportes se organizaban los vuelos para el suministro", es decir, tenían los aviones preparados para que ella firmara los contratos de emergencia.

Koldo era muy insistente en todo lo que le encomendaba el ministro: "El perfil de Koldo es un poco atípico", aunque no ha querido aclarar si habló con Ábalos sobre la insistencia de Koldo: "No se lo puedo decir".

Tampoco ha querido aclarar en qué contrato específico le insistió Koldo: "Era una persona que era muy intensa en hablar de temas que le preocupan. Le podía preocupar si había alguna obra parada. Me pedía que lo resolviera", una declaración que resulta interesante, según el PP, teniendo en cuenta los amaños de contratos de obra pública.

También ha respondido con un "por supuesto" a que sabía que Koldo hablaba en nombre de Ábalos y afirma que no sabe por qué su hermana —la periodista Ana Pardo de Vera— se aseguró de no conocer a Koldo García, como dijo en una tertulia de televisión, en la que también afirmó que fu su jefe (Ábalos) el que la obligó a comprar mascarillas dentro de un "caso de corrupción".

El PP ha recordado a Pardo de Vera que el Tribunal de Cuentas confirma que el contrato de Soluciones de Gestión representa el 64% del dinero invertido por Adif en pandemia. El único contrato de 27 que no tenía nada que ver con Sanidad fue el de Soluciones. La expresidenta de Adif, además, ha admitido como "normal" que adjudicara el contrato en base a una solvencia basada en que el avión con las mascarillas ya viajaba a España.

Amaño de contratos de obra pública

Sobre la trama de amaños de contratos de obra pública que salpica al actual presidente de Adif, Ángel Contreras, admite que fue ella la que le nombró director general. Al ser preguntada por los audios de José Vicente Porras, jefe de coordinación de inversiones de ADIF en los que desvela que "el que manda" cambió los puntos necesarios para lograr contratos, Pardo de Vera afirma que eso no pasaba con ella… y que "en Ángel (Contreras) confío".

Finalmente, ha admitido que Air Europa le hizo una consulta sobre una comisión de auditoría… y que ella preguntó a la oficina de conflicto de intereses, que no contestó. Sobre el rescate del Gobierno, asegura que Air Europa, "era una empresa estratégica", pero afirma desconocer que Víctor de Aldama era consejero de Air Europa.

Mismo discurso que el PSOE

Durante su comparecencia, Pardo de Vera asumió el discurso del PSOE al acusar al PP de tratar ayer a Michaux Miranda —director general de Gestión de Personas de ADIF— como un delincuente. Como en la jornada previa, los socialistas acusaron al PP de no respetar la presunción de inocencia por el simple hecho de lo que se espera que se haga en una comisión de investigación, que es hacer preguntas.

En todo caso, desde el PP consideran irónico que el PSOE se ponga la capa de defensor de "derechos constitucionales" un día después de haber traicionado la Carta Magna aprobando la Ley de Amnistía.