El Decanato de Madrid volverá a estudiar si Begoña Gómez se libra del 'paseíllo' en su declaración del 19 de julio

La decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, volverá a estudiar si la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez se libra del 'paseíllo' en su declaración como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares del próximo 19 de julio.

El acuerdo gubernativo de la decana de Madrid autorizó la entrada por el garaje de la esposa del presidente de Gobierno Pedro Sánchez ​​​​por motivos de seguridad para su comparecencia del viernes pasado. Posteriormente, el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, suspendía la vista después de que la defensa de Gómez alegase indefensión porque no se le había notificado la querella presentada por la asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en la causa.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el acuerdo gubernativo de María Jesús del Barco de la semana pasada no será extensivo a la próxima comparecencia de Begoña Gómez fijada para el 19 de julio. La juez decana volverá a evaluar las condiciones de seguridad del acceso a los Juzgados de Plaza de Castilla y en consecuencia, emitirá un nuevo dictamen. Esta resolución podrá ser igual a la primera, es decir, que autorice la entrada al Juzgado de la esposa del presidente del Gobierno por el garaje, o bien, distinta y que Gómez tenga que entrar a pie".

El pasado viernes, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska desplegó un dispositivo policial sin precedentes con casi una veintena de furgones antidisturbios de la Policía Nacional en las inmediaciones de Plaza de Castilla. Además, se acotó un perímetro de seguridad en la acera de los Juzgados, se mandó a la prensa a una isleta del carril Bus vao de la Castellana y apenas 20 manifestantes congregados fueron enviados a más de 100 metros de la entrada, vigilados con un cordón policial.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "la juez decana de Madrid no tomará una decisión previsiblemente hasta la misma semana de la comparecencia". Recordamos que el lunes 15 de julio comparecerá como testigo desde el hospital donde está ingresado el empresario Juan Carlos Barrabés, y 4 días después, el viernes 19 de julio volverá a acudir Begoña Gómez a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

El juez Peinado baja los humos a Begoña Gómez

Tal y como avanzó este diario, el juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición de la defensa de Begoña Gómez para que sus declaraciones en sede judicial se graben sólo en audio y no en vídeo. Según el instructor, "es práctica habitual de los Juzgados la grabación las declaraciones, ha de recordársele al Señor Letrado de la defensa, que el hecho de recoger con imagen y sonido las grabaciones no es una práctica que carezca de soporte legal, sino todo lo contrario, lo es para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 178 de la Ley de Enjuiciando Civil, que, de conformidad con el artículo 4 de dicha Ley tiene carácter supletorio en el ámbito de la Jurisdicción penal".

"Por otra parte, la investigada, no tiene la condición de autoridad, ni cargo alguno que le atribuya que, no le sea de aplicación el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el derecho a la igualdad, y que todos los españoles, son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, por lo que no se alcanza a comprender que pueda procederse a vulnerar el principio de inderogabilidad singular de las normas, de tal manera que, la grabación de la diligencia de declaración de la investigada, deberá ser recogida en el correspondiente soporte de grabación, en las mismas condiciones que se viene realizando en cualquier procedimiento judicial, por lo que, deberá ser recogida, la imagen y sonido de la precitada diligencia", concluía.