La UCO registra la Diputación de Badajoz por el caso del hermano de Pedro Sánchez

Agentes de la UCO están registrando desde esta mañana la Diputación de Badajoz en el marco de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de la ciudad para investigar al hermano músico de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra. Según han confirmado a Libertad Digital fuentes del caso, dicha intervención se enmarca en una pieza secreta de la causa que se inició a la raíz de la denuncia interpuesta por Manos Limpias, en la que se le acusa de diversos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

El propio David Sánchez se ha personado en las dependencias de la Diputación, aunque no ha querido hacer declaraciones a los medios. Quién sí lo ha hecho es su superior directo, el responsable de Cultura, Ricardo Cabezas, que se ha limitado a mostrar "respeto a la Justicia" y ha confiado en que "se resuelva cuanto antes esta situación". Ante las preguntas de la prensa, ha añadido, además, que el registro "no ha sido una sorpresa, pues la jueza ya había dado instrucciones a la UCO para que investigase y podía pasar en cualquier momento".

La denuncia en cuestión pone sobre la mesa las numerosas irregularidades relacionadas con su contratación como coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación Provincial de Badajoz en 2017, cargo que después se transformaría en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según la acusación, el hermano de Pedro Sánchez estaría recibiendo más de 50.000 euros anuales sin ir a trabajar y se habría trasladado a Portugal para evitar pagar impuestos en España. Todo ello a pesar de que Hacienda deja claro que, con independencia del lugar de residencia, si la fuente principal de sus ingresos está en nuestro país, está obligado a presentar aquí la declaración de la Renta.

Por ahora, la jueza ya ha pedido toda la documentación relativa a su contrato laboral. Con el registro de las dependencias de la Diputación da un paso más, aunque no está claro ni siquiera que en los últimos años haya tenido despacho, tal y como apunta Okdiario. Es más, hace tan solo unos días, El Debate aseguraba que se le ha montado uno a toda prisa para darle una cortada. Preguntados por Libertad Digital, los miembros del Gabinete de Comunicación han preferido guardar silencio: "Lo único que te puedo decir es que efectivamente la UCO está aquí, pero de todo eso no te podemos decir nada ahora mismo. No va a haber declaraciones".

Sea como fuere, más allá de este asunto, todavía queda por indagar el origen de su elevado patrimonio: cerca de dos millones de euros, según su propia declaración de bienes, que no se corresponden con su salario y que, tal y como advirtió Ignacio Ruiz Jarabo, el que fuera director de la Agencia Tributaria, ya debería haber activado una inspección de Hacienda, tan rápida en actuar y filtrar otros asuntos a la opinión pública.

Su polémico nombramiento

Graduado en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky Korsakov, David Sánchez -que utiliza el nombre de David Azagra como nombre artístico- completó su formación musical en Lucerna, Milán y Siena, disfrutando, además, de varias becas artísticas en Tokio y Toulouse. Sin embargo, en 2017 decidió regresar a España, curiosamente el mismo año en el que su hermano logró hacerse con la Secretaría General del PSOE.

Las primarias tuvieron lugar el 21 de mayo de aquel año y, el 10 de julio, la Diputación de Badajoz, presidida por el socialista Miguel Ángel Gallardo, suscribía con David Sánchez el contrato por el que se convertiría en coordinador de Actividades de los Conservatorios, con un sueldo base de 13.576,22 euros al año más 27.655,05 euros de completos, lo que sumaba algo más de 41.000 euros anuales. A día de hoy, y tras varias subidas, su salario supera los 54.000 euros.

Se da la circstancia de que Gallardo ha ido escalando en el partido de una forma vertiginosa tras firmar el polémico contrato. Tal y como ha publicado LD, en noviembre de 2019, fue nombrado vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI) y hace tan solo unos meses ha sido designado por el PSOE como sucesor de Guillermo Fernández Vara al frente del socialismo extremeño.

Su elección no fue fruto de una oposición ni un concurso, sino de una valoración subjetiva, tal y como recogió su propuesta de contratación, ya publicada por Libertad Digital: "La preparación demostrada, su currículo, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, sobre todo, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista, le hacen el candidato más idóneo, para desempeñar el referido puesto".

No está autorizado a teletrabajar

Entre sus funciones, se mencionaban la "coordinación en la organización de los ciclos; la realización de ensayos por secciones y parciales durante los periodos de preparación del repertorio; la dirección de la Orquesta Sinfónica, Banda Sinfónica y Orquesta de Cámara; la coordinación con el grupo de profesores y el equipo directivo del centro para organizar ensayos, elegir repertorio y adaptar los ciclos a las necesidades pedagógicas del alumnado; y la promoción de los grupos del centro en su actividad pública".

Todo ello parece requerir un trabajo presencial. Sin embargo, según han desvelado algunos de sus compañeros, apenas le ven por las instalaciones públicas. Este hecho, unido a las informaciones que apuntan a que en los últimos años el hermano de Pedro Sánchez habría trasladado su residencia fiscal a Portugal, ha llevado a la Diputación de Badajoz a aclarar que "no consta que haya solicitado ni que le haya sido autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo".

Un patrimonio de 2 millones de euros

A las dudas que surgen en torno al nombramiento de David Sánchez como coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación Provincial de Badajoz -ahora jefe de la Oficina de Artes Escénicas-, se suma su curioso cambio de domicilio fiscal a Portugal y su elevado patrimonio de 2 millones de euros, una cantidad que no se corresponde con su salario.

Según se ha publicado, el hermano del presidente del Gobierno no habría pagado IRPF ni Patrimonio en los ejercicios de 2021 y 2022, al haber cambiado su domicilio fiscal a Elvas, una localidad portuguesa cercana a Badajoz y donde, tal y como subraya Manos Limpias, tiene su entramado empresarial Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo. Sin embargo, la ley española no comparte en absoluto que el mero hecho de desplazarse a otro país y residir allí la mayoría de los días del año dé derecho a no presentar la declaración de la renta.

Tal y como ha explicado a Libre Mercado el que fuera director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, si el principal centro de obtención de ingresos es español, aunque se resida en otro país, se sigue siendo contribuyente español y, por lo tanto, hay que presentar la declaración del IRPF y pagar el impuesto en España. Pero es más, Ruiz Jarabo advierte de que una acumulación de patrimonio imposible de justificar con los ingresos declarados también debería haber activado una inspección de Hacienda, tan rápida en actuar y filtrar otros asuntos a la opinión pública.

Según su propia declaración de bienes, a pesar tener un sueldo de 50.000 euros anuales, el hermano del presidente del Gobierno atesora nada más y nada menos que 2 millones de euros: cuenta con tres pisos y un garaje en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), 63.880 euros en criptomonedas, 114.073 euros en depósitos y 1,4 millones de euros en acciones de BBVA.

Tomando como buenos los valores reflejados en su declaración, todo junto se eleva hasta los 1,78 millones de euros. Sin embargo, dicha cifra no tiene en cuenta el valor actual de sus posesiones, por lo que se estima que su patrimonio superaría ya los dos millones de euros, una cantidad que choca con sus únicos ingresos conocidos hasta ahora y que no llegarían a 285.000 euros desde 2017.