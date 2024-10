El juez Moreno muestra al Supremo el camino para imputar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa: "El 1"

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha mostrado al Tribunal Supremo el camino para imputar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por el rescate millonario de Air Europa.

El magistrado ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho por su "papel principal" en la trama Koldo. En su exposición razonada remitida al Alto Tribunal, el magistrado deja claro que la trama corrupta hace referencias a Pedro Sánchez como "el 1".

En la exposición razonada de 33 páginas remitida al Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado indicia que "teniendo en cuenta la necesidad de financiación de esta empresa en un año marcado por la crisis provocada por el COVID-19, y más en el ámbito del transporte aéreo, las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar cómo Aldama se valió de su relación con Ábalos, para influir en la concesión final del rescate a esta empresa. Como punto de partida, y para comprender que la compañía debía atravesar un estado de precariedad, hay que tener en cuenta que esta empresa recibió el 18 de mayo de 2020 un préstamo de 141 millones de euros que fue avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que dependía del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital".

"Dos meses más tarde, cuando la necesidad de conseguir financiación por parte de esta empresa todavía seguiría latente y siendo 8 de julio de 2020, ALDAMA le comentó (a través del dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de fecha 8 de julio de 2020, de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: Javier Hidalgo y Víctor De Aldama.) a Francisco Javier HIDALGO GUTIERREZ que ‘Hay sitio en el avión que quiere el jefe que esté mañana en la reunión contigo y con Pino para comentar a la ministra que él ya lo ha visto y lo ve perfecto’", añade.

"Este encuentro donde asistirían entre otros ÁBALOS, ALDAMA e HIDALGO, estaría relacionado con la negociación de un nuevo crédito ICO, ya que siete días más tarde ALDAMA le daba cuenta de que terceras personas continuaban pendientes de un asunto aludiendo "mañana me paso a las 10:15 por el Ministerio, pero me dice que está todo y que al ser ICO las condiciones son las establecidas". En atención a tales extremos, cabe significar la conversación de fecha 15/07/2020 mantenida entre KOLDO y ALDAMA, a través de la aplicación WhatsApp en la que éste último preguntaba: "Que le digo a JH entonces?", respondiendo KOLDO "Pues que a las 10 quedaste con el ministro", "Y a las 10:15 le llamas", "No puedes decir otra cosa". En relación con este asunto, ALDAMA afirmaba en ese mismo mensaje, "mañana a primera hora está el 1, ella la de hacienda y él y está tomada la decisión de que se da, pero mañana cuando esté con él te digo"", destaca el auto.

"En consonancia con el anterior mensaje, el 16 de julio de 2020 se habrían reunido el Presidente del Gobierno, a quien ALDAMA conversando con personas de su círculo más próximo le refiere como "el 1", Nadia CALVIÑO SANTAMARÍA a quien apoda "la de hacienda" y José Luis ÁBALOS, en base a la dinámica que se viene observando en las conversaciones referidas, y persona que le habría informado de los anteriores extremos, en particular, dando por sentado la concesión del segundo crédito ICO. (En sus conversaciones, cuando hacen referencia al Presidente del Gobierno lo hacen siempre nombrándolo como el "1". A modo de ejemplo, obra una conversación entre KOLDO GARCIA y VÍCTOR DE ALDAMA de fecha 17 de abril de 2021, en la que ALDAMA le dice a KOLDO: "El presidente de RD vuela esta noche a España sabias?". "Verá al 1 nuestro, sería bueno que el jefe le viera también" - En esa fecha, se localiza una Nota de prensa del Palacio de la Moncloa, donde se informa de una reunión entre Presidentes el día 17 de abril de 2021-)", subraya el magistrado.

La fecha clave: el 16 de julio de 2020

El juez de la Audiencia Nacional afirma que "igualmente, ese mismo día, 16 de julio de 2020, ya por la tarde, estaba previsto que ALDAMA e HIDALGO mantuvieran una reunión con ÁBALOS, de hecho, mientras estos se mostraban a la espera, KOLDO informaba, a ALDAMA, desde el dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, en conversación de la aplicación WhatsApp, de que el ex Ministro estaría manteniendo una reunión con "Nadia" (CALVIÑO) aludiendo "Está hablando con Nadia" "Está en ello" "Lo está arreglando" "Es una máquina" "Solo funciona con presión" "Hay que joderse"".

"Horas después de haberse producido el supuesto encuentro con ÁBALOS, concretamente a las 21:06 horas, ALDAMA informaba a KOLDO "Le acaba de poner un mensaje el jefe a javi que la ministra le ha dicho que la semana que viene está", "Está más tranquilo parece que todo ha servido". Así pues, en virtud de los datos expuestos, todo parece indicar que tras los encuentros ÁBALOS-CALVIÑO y ÁBALOS-ALDAMA-HIDALGO, acaecidos el pasado 16 de julio de 2020 en el seno del MITMA y en los cuales habrían tratado el rescate de la compañía AIR EUROPA, la situación habría fructificado en favor de la citada aerolínea según trasladaba el mismo ÁBALOS a HIDALGO", concluye el magistrado.