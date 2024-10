Marlaska, atrapado en la llegada de Delcy: la trama comunicó a su gabinete la casa alquilada en Madrid para la dictadora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio su beneplácito a la visita secreta de la nº 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Ahora dice que no hubo "visita". Libertad Digital ha publicado ya el contrato de la casa de absoluto lujo, en la zona más exclusiva y discreta de Madrid -El Viso- que alquiló Víctor de Aldama para que se pudiera quedar la narcodictadora en España durante siete noches. Pues bien, ahora, los mensajes enviados por la trama al jefe de gabinete del ministro Grande-Marlaska prueban que la existencia de esa casa para la narcodictadora fue comunicada a la cúpula del Ministerio del Interior.

Libertad Digital publica hoy el mensaje enviado por la trama al Gabinete de Marlaska a las 13:46 del día de la llegada de Delcy a España, el 19 de enero de 2020.

El texto es muy sencillo de entender: "Oquendo 16 esquina Velázquez". Se trata de la dirección de lo que ya se conoce como Villa Delcy: la mansión de lujo reservada por Víctor de Aldama para Delcy Rodríguez durante siete días en el barrio de más lujo de Madrid.

El mensaje enviado por la trama al Gabinete de Marlaska.

Delcy Rodríguez entró en territorio español en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 y permaneció unas horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas. A partir de ahí, poco se sabe sobre su destino. La nº 2 de la dictadura venezolana mantuvo, eso sí, un encuentro secreto con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y, como avala el informe de 233 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) del caso Koldo, el 16 de enero de 2020, en una conversación entre Koldo García y José Luis Ábalos, este último le remitió una captura de pantalla en la cual, el ex ministro se ponía en contracto con el presidente del Gobierno y mantenía la siguiente conversación: "Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda". Pedro Sánchez contestó entonces a Ábalos: "Bien".

El contrato firmado por los dueños de Villa Delcy

Pues bien, un nuevo hecho debe ser valorado para entender la penetración de la trama en el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata del contrato de arrendamiento firmado por los dueños de Velázquez Manor, una casa de absoluto lujo en la zona más exclusiva y discreta de Madrid -El Viso-. El número de registro fue "VT-XXXXX" y el "nombre del huésped: VÍCTOR DE ALDAMA DELGADO, Alfonso XI X, X izda, Madrid. España. DNI o pasaporte. XXXXXXXXJ". El día de entrada era el "16 ENE. Dia de salida. Check-out. Jour de départ: 23 ENE. Noches. Nights. Nuits: 7" y el "número de huéspedes. Number of Guests. Nombre d’invités: 5".

La casa se alquiló y facturó. E Incluía todo tipo de servicios. "Les agradecemos su visita y les damos la bienvenida a VELAZQUEZ MANOR, deseándoles una feliz estancia", finalizaba el contrato. La factura, también en poder de Libertad Digital, se emitió por un importe total de 3.010,60 euros y a nombre de Víctor de Aldama.

Lo cierto es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio su beneplácito a la visita secreta de la nº 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Que Delcy Rodríguez entró en territorio español en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020. Y todo ello, según un informe de 233 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"De esta forma", apunta la Guardia Civil, "Ábalos informó al presidente de la realización de visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de Duro Felguera. Sin embargo, por parte de esta Unidad no se tiene constancia del cobro de ninguna deuda por parte de Duro Felguera en aquellas fechas". Y, por aquellas fechas, lo que seguro se estaba negociando era la recuperación de la deuda de Venezuela con Globalia, empresa que tenía contratado por aquellas fechas a Víctor de Aldama como asesor.

"Tras el envío de esta imagen por parte de Ábalos a Koldo este último le contestó ‘Cuanto te quiero’ para que seguidamente Ábalos añadiera: ‘Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas’. De esta manera, se aprecia cómo a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy", señala la UCO. "Tras este intercambio de mensajes, se observa cómo Koldo inicia los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera", añade.