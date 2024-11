Desesperación absoluta desde la zona 0 de la DANA en Valencia: "¡Estamos abandonados, necesitamos ayuda!"

Raquel Benavente, una vecina de Picanya (Valencia) ha relatado el "caos" que reina en el municipio donde no ha ido "nadie" a informarles ni a prestarles ayuda tras el paso de la DANA y agradece a los numerosos voluntarios que han llegado a pie y que están trabajando sin descanso y a los que califica como los "verdaderos héroes".

Y es que la ausencia del Estado ha provocado también que cientos de personas se lancen este viernes a las calles para tratar de ayudar en las labores de rescate y limpieza. Son ciudadanos anónimos que en este día festivo han decidido pertrecharse con lo que tienen a mano (escobas, comida, agua...) y echar a andar para tratar de llegar a las localidades más afectadas.

En declaraciones a EFE, esta vecina, cuya casa está cercana al barranco que se desbordó y sembró el caos en este y otros municipios valencianos, se siente agradecida por haberse podido refugiar en las plantas altas de su casa y, sobre todo, por la marea de personas que han llegado andando para "ayudar de manera totalmente desinteresada" y que más allá de limpiar sin descanso "también nos están ayudando psicológicamente".

Raquel entiende que la situación esté desbordada pero no que no hayan llegado los servicios de emergencia de ningún tipo a la zona. "Han venido periodistas, pero nadie de emergencias", lo que les sume en una situación de desinformación e incertidumbre. Y es que la comida y el agua potable llegan a pie con voluntarios o con vecinos que se organizan para ir a buscar víveres a Valencia, a unos 50 minutos caminando, pero critica que la gente que no está afectada está vaciando los supermercados y no les queda apenas nada para comprar.

La vecina explica que cuando empezó a subir el nivel del agua del barranco no se lo esperaban y sucedió "de sopetón". No llovía y no habían sido advertidos de que estaban en peligro por lo que hicieron "vida normal". Cuando empezaron a ver la crecida "muchos fueron a sacar los coches de los garajes". Ella que se encontraba en casa con su hija de 13 años gracias a que su club de patinaje sí que suspendió las clases, hecho por el que está agradecida, porque de lo contrario le "habría pillado en la carretera", relata que mientras observaba la crecida desde su casa "mantuvo el tipo por su hija" pero llegó a pensar que eran sus "últimos momentos".

Y con la incertidumbre de no tener noticias de su marido, que estaba en el coche. Finalmente y tras muchas horas de angustia e incomunicación total pudo saber, por un pequeño momento de cobertura, que su marido había conseguido llegar a casa de sus padres y estaba bien.

"Escenario de guerra"

Pero no olvidará fácilmente el horror de lo vivido. Los gritos de auxilio, el rugido ensordecedor del agua arrasando cuanto encontraba a su paso, los intentos de los vecinos por poner a salvo a una persona mayor cuya casa se estaba inundando y las puertas se habían bloqueado y la impotencia de no poder hacer nada. Pudo escuchar y ver "cómo se derrumbaban casas recién construidas" junto al barranco, el cual "jamás ha llevado esa fuerza". Una vez descendió el nivel del agua comprobó que su puerta del garaje se había venido abajo por la fuerza del agua y el mismo "se había llenado de cosas de todo tipo arrastradas por el agua".

Ahora, con un panorama desolador que piensa que se asemeja a un escenario de guerra y "que no es posible explicar con palabras", pone en valor el esfuerzo de la comunidad, la solidaridad y la actitud de los niños. Muchos menores de edad han sido llevados a casas de familiares, pero otros se han quedado. "Están limpiando como el que más, cubiertos de barro, repartiendo agua entre los voluntarios, en definitiva, dándonos una lección", asegura.

Raquel sigue reclamando ayuda porque los alimentos y el agua escasean. "Nos lo repartimos todo", pero van muy justos. Y critica a aquellos que no solo han ido a robar a casas, sino a los que entraron en un supermercado del municipio, cuando se les dijo que podían coger alimentos, "y empezaron a robar carros enteros de jamones y de botellas de cinco litros de aceite". Los vecinos incluso intentaron evitar estos saqueos. Cuando están recuperando "un poco de electricidad y un hilo de agua", los primeros efectivos de la Unidad Militar de Emergencias están empezando a llegar al municipio este mediodía, "con palas" porque es "imposible acceder con cualquier vehículo". Hay "montañas de coches que tapan los accesos", ha finalizado.

"¡Estamos solos, por favor!"

Desgarrador es también el testimonio que Paula, vecina de Aldaya, ha dado en Cope. Entrecortada por el llanto ha pedido auxilio. "¡Estamos abandonados, está viniendo gente a pie desde Valencia!", expuso mientras pedía desesperada que los medios de comunicación les dieran visibilidad.

"No hemos podido entrar en algunas casas y garajes, no sabemos quién está", lamentó desesperada. "¡Estamos solos, por favor!", exclamó. Y pidió que lleven "camiones, excavadoras" porque están las calles totalmente enfangadas, apenas hay cobertura. De hecho, la comunicación se perdía por momentos, se entrecortaba. "Necesitamos ayuda", se puso escuchar. "Necesitamos que traigan palas, escobas de jardín, necesitamos que vengan profesiones, como fontaneros, electricistas… Necesitamos que Movistar y Vodafone aprieten el culo y nos arreglen la red móvil, que estamos incomunicados, se nos cortan las llamadas, no tenemos internet".

Sin telefonía móvil ni fija

Unos 70.000 clientes de telefonía fija y 182.000 de móvil continúan este viernes sin servicio, según ha informado a EFE el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. En el caso de la telefonía fija, continúa sin servicio un 32 % de los 220.000 afectados en total, mientras que el 68 %, es decir, 150.000 clientes, ya han recuperado la normalidad. Respecto a la telefonía móvil, los clientes afectados ascendieron a 260.000. De ellos, el 70 % siguen afectados (182.000) y el 30 % ha recuperado el servicio (78.000).

Las mismas fuentes indican que los operadores siguen trabajando en coordinación con los servicios de emergencia para solventar dos problemas principales: la accesibilidad a las zonas afectadas (muchas con comunicaciones destruidas o muy afectadas) y el corte de suministro eléctrico.