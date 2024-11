Estos son los audios que narran las entregas de dinero de la trama de Koldo y Aldama en República Dominicana

Libertad Digital ya ha informado de que la trama de Koldo y Aldama tomó como centro de operaciones del movimiento del dinero la urbanización residencial del Cocotal en República Dominicana. Se trataba del Cocotal Golf & Country Club o Palma Real Villas, una de las zonas residenciales más prestigiosas de Bávaro-Punta Cana. Según su propia descripción, "un lugar mágico en el Caribe en el que se puede disfrutar al vivir en un verdadero paraíso". Los audios que hoy publica LD muestran la operativa: entregas de dinero plenamente discretas, con salida para recoger el dinero bajo demanda y sin pasar por ningún sistema de registro o acreditación. Todo un diseño para evitar dejar la más mínima pista.

República Dominicana está de moda por los cerca de 40 viajes oficiales del Falcon presidencial con destino o escala en ese paraíso; por la presencia más que habitual de José Bono; por la estancia en el país, también habitual, de Javier Hidalgo; o por la elección de este mismo destino por parte de la trama de Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama como centro de blanqueo del dinero logrado con los negocios presuntamente corruptos.

El informe de 233 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) describe con todo detalle como "de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, se han localizado referencias a pagos de dinero en efectivo de Víctor de Aldama a Koldo García que se producirían a través de Joseba García (hermano de Koldo). En concreto, se observa como Joseba le pide a su hermano Koldo el teléfono del chófer de Aldama, José Albeiro Valencia. Sin embargo, su participación es significativamente más importante desde septiembre de 2021, donde se va a observar como Joseba va a reunirse con Aldama con una periodicidad mensual, siguiendo en todo momento las instrucciones que le daba su hermano Koldo y dichas reuniones tendrán como fin la entrega de dinero en efectivo".

El informe da más detalles. "El 20 de septiembre de 2021, Joseba se reunió con Aldama en la Calle Maudes de Madrid. Al mes siguiente, se reúnen nuevamente, en concreto el 27 de octubre. Las reuniones a finales de mes son recurrentes durante un año. Mientras transcurre la reunión entre Joseba y Aldama, de manera simultánea, su hermano Koldo le da indicaciones sobre lo que tiene que decir o callar. Joseba le dice: ‘Será Albeiro el que me lo dé, le vi una vez con ese coche’. Tras dicha reunión, al día siguiente Joseba se dirige nuevamente a las oficinas de Aldama, entrevistándose con Piedad (secretaria de Aldama), y tras intercambiar unos mensajes con Aldama, éste le indica: ‘Pasa a las 11 si no estoy lo dejó aquí a piedad y listo’", añade el informe. "Al día siguiente Joseba le dice que está llegando y Aldama le dice que: ‘Hasta las 11 no llega eso’. Seguidamente, Joseba pregunta: "Tú estarás para que me digas lo otro".

El segundo de los mensajes trataría de unos viajes que va a realizar Joseba a República Dominicana para recibir dinero en efectivo para su hermano Koldo. Tras hablar con Aldama, Joseba le dice a su hermano Koldo: ‘Confirmado domingo’. Dicho mensaje, posiblemente haga referencia a un posible vuelo a República Dominicana. Horas más tarde, concretamente a las 18:12 horas, Joseba indicaba a Koldo: "Te voy a matar que Marrones me metes", apunta la UCO.

La investigación judicial ha llegado a la conclusión de que Joseba viajó, al menos, en dos ocasiones a República Dominicana. Una en el período del 31 de octubre al 4 de noviembre y otra entre los días 13 al 16 de diciembre de 2021. En ambos viajes, Joseba se coordina con su hermano Koldo, con Aldama y Aránzazu (Arancha) Granell (trabajadora del laboratorio Pronalab investigado en la trama).

Los audios que hoy publica Libertad Digital recogen el momento exacto de las entregas. Arancha le dice a Joseba el 2 de noviembre de 2021 a las 22:32: "Mañana cuando... cuando estés por Punta Cana o cuando estés llegando si quieres llámame y te digo donde estoy y en función de eso ya que vas con el coche pues te digo si y quedamos por aquí si estoy en casa o si estoy en el hotel, bueno yo me lo echo al bolso y en algún momento dado nos encontramos no te preocupes".

Arancha describe igualmente el sistema de entrega: "Para que no tengas que entrar, ni autorizarte, salgo yo con el coche un momentito". "Dime si te ha quedado claro. Está enfrente del Hotel Meliá". Arancha igualmente escribió el día 2 de noviembre de 2021 a las 22:37. "... Hablo ahora con el Joseba este que ya tengo el dinero y... y le digo que quedamos... digo mira que quedamos en las afueras de mi urbanización en Cocotal.