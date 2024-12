Adanero, contra Marlaska: "¿Sacar a los presos es beneficiar a la sociedad española? ¿Pero ustedes en qué país viven?"

Última sesión del control del año al Gobierno, con Pedro Sánchez en el hemiciclo y Begoña Gómez declarando como imputada en los juzgados de Plaza de Castilla por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense.

Pregunta Carlos García Adanero al ministro del Interior, aclarando previamente que hoy el protagonismo lo tiene Begoña Gómez, y preguntándose con sorna si también era un bulo que está hoy declarando ante el juez Peinado.

Se dirige al ministro del Interior: "Señor Marlaska, su socio más leal, al que hoy se ha visto que le profesan un cariño especial, como es Otegi, ha dicho estos días… ya lo había dicho anteriormente, que estaban encantados con este Gobierno porque era un chollo para ellos, porque le sacaban muchas cosas y que, evidentemente, les importa bastante poco los casos de corrupción que le rodean, porque ellos sacaban mucho provecho y que iban a hacer todo lo posible para que este Gobierno siguiera adelante y se pudiera mantener. Eso es lo mismo que piensan, aunque no lo dicen tan claramente, otros independentistas, otros líderes independentistas, que están muy cómodos con su Gobierno porque le sacan muchas cosas. Quién le iba a decir a Ud, señor Marlaska, que fue un referente en la lucha contra el terrorismo, que ahora sea una persona como Otegi el que le alabe tanto. En definitiva: ¿piensa el Gobierno, para seguir salvando a un Gobierno corrupto de Pedro Sánchez, (seguir) dándole cosas al independentismo?"

Marlaska le responde que este Gobierno, como corresponde en una democracia parlamentaria, lo que hace es "dialogar, negociar y acordar" y siempre "en beneficio de la sociedad española", además de "cumplir con su programa electoral" y "cumplir con los acuerdos de investidura".

En la réplica, Adanero le recordó las medidas aprobadas por este Gobierno a las que no ve ningún beneficio para la sociedad española en su conjunto: "¿La amnistía es en beneficio de la sociedad española? ¿Quitar la malversación también es en beneficio de la sociedad española? ¿Y blanquear a un partido que sigue sin condenar el terrorismo de ETA también es beneficiar a la sociedad española? ¿Y sacar a los presos de la cárcel también es beneficiar a la sociedad española? ¿Hacer homenajes a los asesinos también es beneficiar a la sociead española? Pero ustedes ¿de qué sociedad española están hablando? ¿Pero usted en qué país vive? ¿Pero a usted le parece normal que demos por bueno que ustedes además, cuando compiten electoralmente, dicen que a Bildu le queda un recorrido ético tremendo y que ETA sigue existiendo, y una vez que pasan las elecciones se abrazan a ellos y dicen que es un partido como cualquier otro, que están orgullosos de la acción terrorista de la banda ETA? ¿Y ahora nos dice que eso es para hacernos un favor a la sociedad española? Pero usted, señor Marlaska, ¿cómo ha acabado? Que usted era una persona que defendía lo mismo que defiendo yo ahora. Usted ha cambiado de bando por proteger a Sánchez. Es una auténtica barbaridad. Que aunque ustedes pierdan la dignidad, el conjunto de los españoles no vamos a perder la dignidad, no vamos a olvidar y vamos a recordar siempre que ETA es una banda terrorista, que Bildu sigue sin condenarla y que ustedes lo están apoyando. Una vergüenza" ha concluido García Adanero ante la mirada impasible del ministro del Interior.

La respuesta de Marlaska fue la previsible: acusar al PP de volver al pasado y vivir del pasado. Este Gobierno lo que mira es al futuro, y por eso, en relación a Cataluña (hablar de Bildu no le interesa), hoy hay menos independentistas gracias a la amnistía y los indultos. Y este gobierno es un referente generando seguridad, paz y libertad.