Denuncian ante la Fiscalía al secretario general de Vox por presunta malversación y apropiación de casi 200.000 euros

Isabel Lázaro Pina, exdiputada de Vox en el Parlamento de Cataluña y presidente de Vox Tarragona hasta hace unos meses, acaba de presentar una denuncia contra el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, por malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La denuncia ha sido entregada a la Fiscalía de Barcelona y apunta a una serie de gastos cargados en la tarjeta del partido por él y por su compañero de partido Joan Garriga por un importe de 105.568,88 euros. La denuncia añade un segundo comportamiento consistente en cargar facturas al propio Grupo Parlamentario de Vox por importe de hasta 44.000 euros al año y 88.973,60 euros en total. Y todo ello se habría desarrollado entre los años 2021 y 2023.

La denuncia señala que "el Parlamento de Cataluña [el Parlament, en lo sucesivo] surgido de las elecciones del 14 de febrero de 2021 se constituyó el 12 de marzo de 2021, en su XIII legislatura. En esta legislatura el grupo parlamentario de VOX estuvo compuesto por, entre otros, los siguientes diputados que asumieron diversos roles dentro del grupo y en las comisiones parlamentarias y que, a la postre, son los denunciados:

. Ignacio Garriga Vaz de Concicao y Joan Garriga Domenech".

Y añade "las diversas retribuciones derivadas de las funciones de los denunciados según el siguiente detalle:

IGNACIO GARRIGA

1. En su condición de diputado autonómico:

Retribución Anual: 90.741,88 €

Dietas anuales: 14.264,16 €

Total, anual: 105.006,04 €

2. Sobresueldo del Grupo Parlamentario:

Facturas al GP: 3.700,00 € / mes

Total, anual: 44.400,00 €

3. En tanto que Secretario General de VOX:

Monto no especificado públicamente.

Total Anual Estimado: 149.406,04 €.

JOAN GARRIGA

1. En su condición de diputado autonómico:

Retribución Anual: 90.741,88 €

Dietas anuales: 14.264,16 €

Total, anual: 105.006,04 €

2. Sobresueldo del Grupo Parlamentario:

Facturas al GP: 1.063,00 € / mes

Total, cobrado: 10.063,00 €

Total Anual Estimado: 107.521,79 €"

Y el texto presentado por la denunciante explica que "en el Parlament de Catalunya, como en el resto de parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios reciben asignaciones económicas que tienen una finalidad específica y están sujetas a fiscalización" y que "los denunciados recibían dietas y simultáneamente utilizaban las tarjetas de crédito del grupo parlamentario para pagar gastos personales, lo que podría evidenciar un doble cobro por los mismos conceptos".

Explicado todo ello, la denuncia destaca que "de acuerdo con la información facilitada a la denunciante por el propio Parlament, los hechos denunciados revelan un doble circuito de apropiación de fondos públicos, que se puede desglosar en dos grandes esquemas:

El primero de ellos sería la facturación por servicios ficticios. Ambos denunciados cobraban una retribución directa por el Parlament de 88.973,60 €, cantidad ésta que comprendía un pago especial por su labor de presidente y portavoz, respectivamente. Simultáneamente cobraban, mediante giro de facturas al GP (y de la cuenta de asignaciones económicas). Ignacio Garriga facturaba 3.700,00 € al mes en concepto de "dirección del Grupo Parlamentario" y Joan Garriga facturaba 1.063,00 € al mes por "servicios prestados". Este esquema indica una duplicidad en el cobro de fondos públicos mediante autocontratación".

Concretamente, Ignacio Garriga, "habría girado facturas por un importe total de 81.490,59 € durante los ejercicios 2021 a 2023; mientras que don Joan Garriga, habría girado facturas por un importe total de 4.240,00 € durante el ejercicio 2023".

El segundo mecanismo consistiría en "el cobro de las dietas del Parlament para los gastos propios de tal concepto (viajes, manutención, reuniones, etc.) y el uso de tarjetas de crédito, asociadas a la cuenta del grupo parlamentario en la que se ingresaba, como se ha dicho, la cantidad de más de un millón de euros, para fines personales sin control de ningún tipo. Con las tarjetas nominadas se realizaron pagos de bienes y servicios sin relación con su actividad parlamentaria, incluyendo gastos de hostelería y restauración (comidas, cafés, cenas); desplazamientos privados (posiblemente dobles cobros si también usaban dietas para ello); vacaciones personales en agosto y gastos familiares (peluquería de los hijos, comida a domicilio). Estos pagos eran realizados sin el conocimiento ni consentimiento del resto del grupo parlamentario, en particular de Isabel Lázaro, quien presenta esta denuncia". Y, según ella, "mediante la utilización de todas las tarjetas bancarias identificadas y durante los ejercicios 2022 y 2023, se dispuso de la cantidad total de 105.568,68 €. Estos pagos eran realizados sin el conocimiento ni consentimiento del resto del grupo parlamentario, en particular y al menos, de Isabel Lázaro, quien presenta esta denuncia".

La denunciante remarca en la denuncia su intención de corregir estos comportamientos por los mecanismos a su alcance: "En consecuencia, y en cumplimiento de su deber de diligencia y responsabilidad actuó de la siguiente manera: Enero 2024: Solicitud al portavoz del GP VOX de las cuentas de los años 2021 a 2023, así como una reunión para tratar el tema. Marzo de 2024: Ante la ausencia de respuesta, se solicitan las cuentas al Parlament, en fecha 12 de marzo de 2024. Una vez el partido político se entera de ello, es destituida como presidente de VOX en Tarragona de forma fulminante; en fecha 20 de marzo de 2024. Abril de 2024 - Recibe las cuentas de los años 2021 y 2022 y confirma sus sospechas de irregularidades. Acto seguido, denuncia el caso a la Oficina Antifraude de Cataluña, la cual remite su denuncia al Parlamento. La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento Catalán solicita aclaraciones a Ignacio Garriga sobre 16 facturas sin justificación, valoradas en aproximadamente 40,000 euros, y gastos pagados con la tarjeta del grupo en comercios y servicios aparentemente no relacionados con la actividad parlamentaria".

En julio de 2024 "-el 1 de julio, recibe las cuentas de 2023, entregadas por el GP de VOX el último día del plazo. Estas cuentas incluyen facturas mensuales de 3,700 euros cargadas al grupo sin justificación, sumando un total de 44,400 euros. Es cuando identifica que el portavoz del GP, Juan Garriga, también emitió facturas al grupo, cuestionando la legitimidad de estos cargos. Aparecen pagos mensuales de 500 euros etiquetados como "nómina", pese a que los diputados no están registrados formalmente como empleados del grupo".

El 26 de julio "se remite el primer correo electrónico a don Santiago Abascal, miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de VOX, y otros dirigentes. En el mismo, se exponen los resultados de su análisis de las cuentas de 2023 y las irregularidades encontradas. Menciona la falta de claridad en los conceptos de "manutención" y "gastos de viaje", con cientos de cargos sin especificación de detalles como nombres de restaurantes o ubicación de los gastos, por un monto elevado, incluso en períodos sin actividad parlamentaria. Lázaro solicita una intervención del CEN para tomar medidas y preservar la transparencia y el buen nombre de VOX. Indica que, si no se toman acciones, se verá obligada a presentar el caso ante la justicia". Y, finalmente, "en cumplimiento de su deber y a fin de dirimir responsabilidades, ha decidido poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía para su valoración e investigación".