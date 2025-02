Hacienda ha blanqueado ante el Juzgado que investiga al hermano de Pedro Sánchez la decisión de David Sánchez de impagar el IRPF por ser, según él, residente portugués. El contenido del informe presentado por Hacienda ante la juez Biedma es literalmente un espectáculo.

Fue presentado sin firma, luego fue firmado pero sólo por jefes de libre designación totalmente inexpertos en informes periciales y después supimos que, no sólo Hacienda ha aceptado una argumentación enloquecida para avalar la legalidad del comportamiento fiscal de David Sánchez, sino que ha llegado a plasmar en su documento que desconoce si el hijo del hermano del presidente depende económicamente de él.

Lo último ha sido descubrir que, al menos durante un periodo, su mujer y su hija, residieron en Madrid, factores -arraigo familiar y manutención- más que determinantes a la hora de analizar si el menor convive con él, si su residencia era Badajoz, Madrid o Elvas (Portugal) y, por lo tanto, de conocer el lugar de obligación de pago de los impuestos.

Hacienda desconoce la situación familiar

El informe presentado por Hacienda y que ha despertado todas las dudas en la investigación afirma lo siguiente: "En lo que respecta a la presunción de que, salvo prueba en contrario, el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél, se desconoce si su descendiente depende económicamente del obligado tributario".

¿Tenía un hijo e incumplía las exigencias de manutención? ¿Lo hiciera o no, Hacienda no lo comprueba? ¿Es este el trato habitual al resto de contribuyentes que no son hermanos del presidente? ¿Los informes judiciales son tan bondadosos en el resto de casos?

Se trata de preguntas que apuntan a respuestas que el propio Juzgado se está haciendo en estos momentos.

No se ha comprobado la unidad familiar

Y es que Hacienda ha admitido que no ha comprobado ni cuál es la unidad familiar sobre la que se busca el domicilio. Y eso tiene una especial gravedad en un caso en el que David Sánchez ha justificado habituales movimientos laborales. Y el mantenimiento y lugar de residencia de su hijo podría certificar la veracidad o farsa de esa versión.

El hijo tiene que figurar en algún sitio, puede ir a una guardería, puede estar con el otro cónyuge… Puede dar infinidad de pistas que avalen o tumben la versión del hermano de Sánchez sobre su lugar de residencia efectiva y su derecho o no a dejar de pagar impuestos en España -como ha hecho- por ser residente fiscal en otro país -Portugal-.

Las lagunas de su estancia en Tailandia

El resto de datos no comprobados arrojan las mismas dudas. David Sánchez pidió una excedencia en la Diputación de Badajoz. Estaba motivada por la paternidad y se iba a vivir a Tailandia: entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021.

Por lo conocido, se iba con su cónyuge Kaori Matsumoto, destinada por la ONU en aquel país y en aquel momento -luego se intentó trasladar a Madrid por el Gobierno de Sánchez-. No consta el momento del matrimonio entre David Sánchez y Kaori Matsumoto (aunque debió ser antes de 2023). Sí se sabe que están casados al amparo de la ley austriaca y en separación de bienes. Y que hija nació en abril de 2022. No consta dónde.

El hermano presidencial solicitó y tomó su baja de paternidad entre abril y agosto de 2022. De enero a diciembre de 2022, David Sánchez, según su versión, vivió alquilado en Elvas y en febrero de 2023 se compró una vivienda en dicha localidad portuguesa.

Contradicciones en sus mensajes

En octubre de 2023, David Sánchez, supuestamente viviendo en Elvas, admite en mensajes interceptados que su hija está en Madrid y que empieza la guardería pronto. Y añade que quiere él estar en Madrid para ese momento. ¿No estaba con su familia?

Matsumoto obtiene una plaza en una oficina de la ONU en Madrid en febrero de 2024. Pidió un visado para ella y su hija el 7 de junio de 2024. Su fichaje se hizo público en agosto de 2024 y, finalmente, no aceptó la plaza tras la polémica generada por las gestiones del Gobierno. No consta dónde viven ahora.

Hasta ahí el peculiar listado de hechos. Añadido a que Hacienda no ha constatado que "su descendiente dependa económicamente del obligado tributario".

Un claro indicio de posible residencia en España

Y todo ello implica que Hacienda debió comprobar la realidad de cada uno de esos datos porque David Sánchez se compró una casa en Elvas después de que su hija naciera, fuera a Madrid y su cónyuge estuviera en la capital de España. Y eso es un claro indicio de posible residencia en España. La legislación del IRPF dice claramente que se presume residente en España a alguien cuyo cónyuge e hijos menores residen habitualmente en España.