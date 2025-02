Los vocales izquierdistas del CGPJ boicotean una veintena de nombramientos de jueces para desgastar a la presidenta

Los vocales izquierdistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han boicoteado una veintena de nombramientos de jueces acordados con los vocales conservadores para desgastar a la presidenta del CGPJ Isabel Perelló.

El CGPJ celebra este miércoles un Pleno en el que estaba previsto acordar dichas designaciones después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez bloqueara los nombramientos durante año por estar el Gobierno de los jueces en funciones.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "el grupo negociador integrado por dos vocales conservadores e izquierdistas alcanzaron al final de la mañana de este martes un acuerdo para aprobar la veintena de nombramientos. Para sacar adelante las designaciones hace falta 13 votos y tras romperse el pacto, el bloque conservador sólo cuenta con sus 10 votos, más el voto de la presidenta Isabel Perelló y de un vocal izquierdista".

"Los nombramientos acordados inicialmente incluían presidente de la Audiencia Nacional y de sus cuatro salas. El acuerdo también incluía 6 magistrados de Audiencias Provinciales o 4 presidentes de Sala de varios Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Además, se iba a aprobar el nombramiento de 7 jueces de los Militar. Las presidencias de la Sala Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se dejaron para más adelante", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "a pesar de que el grupo negociador habían alcanzado un acuerdo al mediodía, cuando los negociadores izquierdistas se lo ha comunicado al resto de vocales de su grupo, que suele ser una simple formalidad, el pacto se ha roto. Es la primera vez en este nuevo CGPJ que un acuerdo se rompe después de que los dos grupos negociadores alcanzaran un acuerdo".

"El objetivo está claro y no es otro que desgastar y erosionar la imagen de la presidenta del CGPJ Isabel Perelló, porque no era la elegida del Gobierno de Pedro Sánchez para el puesto. El ministro de Justicia Félix Bolaños no ha dejado de descalificarla y de poner palos en la rueda del nuevo Consejo del Poder Judicial. No se puede descartar que el propio Bolaños haya dinamitado el acuerdo".

Recordamos que las magistradas izquierdistas de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ana Ferrer y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pilar Teso eran las candidatas favoritas del Gobierno y del propio Bolaños.

El último discurso de la presidenta Perelló

Hace dos semanas, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, afeaba los ataques a los jueces del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses durante su intervención en el acto de entrega de despachos a los integrantes de la 73 promoción de la Carrera Judicial presidido por Felipe VI.

"Lamentablemente, vivimos tiempos en los que, ya sea por desconocimiento o por otras razones, en lo que se refiere al Poder Judicial se vierten críticas totalmente infundadas al ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados", ha dicho Perelló, en cuya opinión "no son aceptables los reproches y censuras gratuitos que tienen como fin debilitar al Poder Judicial, pues de esta manera se erosiona el Estado de Derecho y nuestra sociedad democrática", afirmaba.

Perelló añadía que la separación de poderes exige que los jueces sean cautelosos a la hora de expresar públicamente sus opiniones, pero que "también los actores sociales deben a su vez respetar los tiempos y las razones de los jueces cuando actúan en el ejercicio de la función que tienen constitucionalmente encomendada".

La presidenta del TS y del CGPJ señalaba que los jueces están obligados a motivar en Derecho sus decisiones y que la calidad de sus argumentos puede y debe ser sometida a escrutinio público, pero que "los reproches ad personam o la atribución de intenciones ocultas a los jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de lugar".

"Solamente conducen a socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y sin confianza en las instituciones –Corona, Parlamento, Gobierno y Jueces– no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes", concluía.