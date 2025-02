PSOE y Junts meten en el Congreso a un terrorista para acusar al CNI de los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils

"La viva imagen del colapso moral e institucional que está provocando Pedro Sánchez", ha asegurado la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo. Se refería a la presencia de un terrorista condenado a 43 años de cárcel en la comisión del Congreso de los Diputados sobre los atentados en Cataluña del 17 de agosto de 2017, el atropello masivo en las Ramblas de Barcelona y otro atropello en la localidad tarraconense de Cambrils.

Han traído a un terrorista al Congreso para llamar terrorista al Estado. Es el último hito en la escalada de degradación democrática. La viva imagen del colapso moral e institucional que Sánchez está provocando en España.@GPPopular pic.twitter.com/jNCgsmQVXX — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 13, 2025

Mohamed Houli Chemlal, el terrorista, fue el único superviviente de la explosión de la casa de Alcanar donde la célula terrorista en torno al imán de Ripoll preparaba el material explosivo para atentar contra la Sagrada Familia y el Camp Nou. El grupo cambió de planes e improvisó los atropellos mientras Mohamed Houli se recuperaba de sus heridas en el hospital.

Este jueves ha sido la "estrella" en el Congreso. El tipo que ha sustentado sin pruebas la teoría de la conspiración de los independentistas. Puigdemont y todos los dirigentes de su partido aseguran que los atentados fueron organizados o permitidos por el CNI para destrozar el proceso independentista.

Las palabras de Mohamed Houli son otra prueba para ellos. "El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza", ha leído el condenado. "Lo digo ahora y no lo dije antes por temor a represalias o a que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder", remató.

La reacción de Puigdemont

Preguntado por las pruebas de tales afirmaciones ha replicado que "las pruebas no las tengo que buscar yo, las tienen que buscar los investigadores, se supone". El vago, ambiguo y endeble testimonio de Mohamed Houli le ha servido a Puigdemont para insistir en la autoría del Estado. "Más claro no puede decirlo, y probablemente pocas personas como él pueden estar en condiciones de formular esta acusación. Han dedicado tantos años y dinero público a fabricar la delirante trama rusa que no han tenido recursos para investigar la trama yihadista que tenían dentro de casa", ha declarado Puigdemont en la red social X.

Més clar no ho pot dir, i probablement poques persones com ell poden estar en condicions de formular aquesta acusació. Han dedicat tants anys i diners públics a fabricar la delirant trama russa que no han tingut recursos per investigar la trama jihadista que tenien dins de casa. https://t.co/PgW6H25dHf — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 13, 2025

Junts se apunta otro tanto en su relación con el Gobierno. El Estado es culpable, según la versión de Puigdemont, de aquellos atentados. El mismo Estado que ha espiado a dirigentes independentistas y que ha infiltrado policías en el independentismo más radical, todo ello al decir de Junts y ERC.

El PP abandona la comisión

Los diputados del PP han decidido no contribuir al espectáculo. Abandonaron la sala tras expresar su reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Álvarez de Toledo resumía la jugada separatista en estos términos: "Han traído a un terrorista al Congreso para llamar 'terrorista' al Estado y 'asesino' al CNI en la sede de la soberanía nacional". Y todo por satisfacer a Junts, remachó la diputada conservadora.

Dentro de la comisión, el terrorista sólo ha respondido a los grupos de Junts, ERC y EH Bildu.