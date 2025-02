El "aterrador" discurso trans que preocupa a los padres: "Me quiero hormonar ya y si no me voy a suicidar"

La Ley Trans del Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la puerta a que muchos adolescentes inicien su transición sin estar preparados psicológicamente debido a presiones sociales y de algunos entornos de redes sociales y tomen decisiones que se vuelven irreversibles. En la Comunidad de Madrid se inició una reforma de la legislación vigente para tratar de poner freno a eso, pero fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno socialista.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la diputada de la Asamblea de Madrid, portavoz en la Comisión de familia y asuntos sociales y secretaria de Familia del PP madrileño, Mónica Lavín, junto a Rosa María Merás, una de las madres de la Fundación Amanda, dedicada a luchar contra las imposiciones trans, han comentado algunos problemas que ha generado la ideología trans que ha apadrinado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mónica Lavín ha señalado que con la ideología trans existe una "única terapia afirmativa" que "exige a los médicos" y "criminaliza la ciencia". A los médicos, ha asegurado, "les impide hacer su trabajo" al intentar "garantizar la salud integral de los menores de edad". En este sentido, ha recordado que "la adolescencia es un periodo de por sí de cambios y de inestabilidad" y, por eso, "es muy difícil saber lo que uno es o quiere ser para el resto de su vida".

"En la adolescencia lo que no puedes es privar de un acompañamiento médico tan necesario a un menor de edad que se va a someter a un cambio irreversible", ha destacado la diputada del PP que denuncia que los defensores de lo trans "se han empeñado en decir que no pasa nada". "Otra de las cosas que niega la izquierda es el problemón al que se enfrenta esa gente que está desamparada ahora". "La izquierda niega su propia existencia", para ellos "no existen, son tránsfobos", ha apuntado.

Una de las cosas que ha denunciado Mónica Lavín es que "los médicos estaban alertando de que el crecimiento era exponencial". En este sentido, ha explicado que "el número de menores de edad que acudían a las unidades de los hospitales solicitando un cambio de sexo se había multiplicado, no sé si por 4.000".

Luchar "desde la clandestinidad"

Rosa María Merás, una de las madres de la Fundación Amanda, ha contado que esta asociación "nace por la llamada de una madre que en Twitter publica que su hija entró por la puerta diciendo que es un hombre" y que todo lo que se encuentra es "afirmativo y maravilloso" y que "la tiene que apoyar". "¿No hay nadie más que esté en este caso y que piense que esto no es lógico y que le falta sentido común?", se cuestionaba esa madre.

"Entonces respondimos en total otras siete madres que decidimos juntarnos y hablar de nuestras experiencias y empezar a buscar información porque no había información en aquel momento", ha contado Rosa María Merás. La representante de la Fundación Amanda ha dicho que cuando buscaron "todo era maravilloso y pro trans" y ha destacado que "no había nadie que dijera que el sexo no puede cambiarse". En este caso, ha dicho que "el sexo es un hecho científico" y "no se puede cambiar". La representante de la Fundación Amanda ha contado que "fue creciendo a pesar de estar en en la clandestinidad. Porque aunque, asegura, "estamos en la clandestinidad, las familias acuden masivamente a nosotras".

"Impotencia" ante la Ley Trans de Sánchez

Rosa María Merás ha dicho que sintieron "mucha impotencia", "soledad" y "desamparo" por parte "del Gobierno" en la tramitación y la aprobación de la Ley Trans, uno de los hitos del Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsada por sus socios de la extrema izquierda.

La diputada Mónica Lavin ha dicho que en la izquierda no hay tanto debate "porque las feministas del PSOE están totalmente censuradas, silenciadas y criminalizas". Para ver lo que sucede si vas a la contra "no hay más que ver a Pablo Iglesias el otro día llamando nazi a una mujer que esgrime argumentos ideológicos con los que puedes estar de acuerdo o no". "Lo que se impone con esta ley es la censura y el no hay debate. Y lo han dicho tanto Pablo Iglesias como Irene Montero. No hay libertad de expresión para que seas una nazi y ya está, y con eso se anula el debate", ha indicado.

"Lo que no se puede es dar por hecho que una ley puede ser la que ampare ese tipo de abusos y es, precisamente, una ley tan mal hecha como la Ley Trans la que lo ampara" que se hagan abusos como los cambios de sexo, ha dicho la diputada del PP. Mónica Lavín ha apuntado que en la reforma que hizo la CAM " lo que queríamos y lo que hemos llevado a cabo es precisamente garantizar la seguridad de los lugares de las mujeres, porque esta Ley Trans es nefasta para los niños y es nefasta para las mujeres, porque las borra, las borra del mapa y les genera toda clase de inseguridades".

La importancia del "consentimiento informado"

La representante de la Fundación Amanda ha contado que en los colegios y entre los adolescentes lo trans "es un contagio social, igual que fue un contagio social en su momento la anorexia". "¿Cómo se puede hacer para eliminar las páginas webs sobre cambios de sexo?", se ha preguntado Rosa María Merás, que advierte que "los padres tenemos que estar con mucho cuidado y muy encima de lo que ven nuestros hijos en redes sociales".

Con la Ley Trans de Sánchez "ahora ya no hay una vigilancia previa" ni "un estudio previo. Ya no pueden hacer un seguimiento ni psicológico ni psiquiátrico" y que si el niño o la niña van a la consulta "diciendo que son lo contrario de lo que son, directamente salen con las hormonas en la mano". "Normalmente se les hace una analítica para ver si están sanos y se les dan las hormonas sin ningún cuestionamiento" si tienen el "consentimiento de los padres a los 16 años". "A partir de los 18 no tienes nada que hacer. Ni pinchas ni cortas".

"El consentimiento no es real porque toda la parte oscura y negativa, los efectos secundarios, no se explican. No lo hacen y son muy graves", ha advertido Rosa María Menés. En este sentido, Lavín ha dicho que "lo del consentimiento informado es una de las grandes cosas en las que hay que insistir" porque "es muy importante". "Hay que explicarle a la gente que los medicamentos que se utilizan para el tratamiento hormonal están fuera de ficha técnica. Lo cual es un completo escándalo. Se están probados para otras cosas, para el cáncer de próstata, para otros, pero no para el cambio de sexo", ha explicado.

"¿En qué otras circunstancias se nos ocurre que íbamos a consentir todos como sociedad, que se haga esto con los menores? Pues sólo porque esta ideología sectaria se ha impuesto con toda su furia", ha dicho la diputada del PP. Los defensores de la misma se pasan el día "insultando y censurando a todo el mundo". Ha dado las gracias a que "hay mujeres muy valientes que están alzando la voz" porque "por desgracia está en juego la vida de sus hijos y la de todos como sociedad". Rosa María Menés ha denunciado que los que inician uno proceso de transición y se arrepienten "son muy atacados" una vez que intentan dar un paso atrás, que en muchos casos es irreversible. Según ha dicho, "entre el 30 y el 50 por ciento" se arrepienten.

Recurso de Sánchez a la reforma madrileña

Mónica Lavín ha dicho que "en la reforma de la ley lo que tenemos son las competencias, sobre todo, en materia de sanidad y de educación, y son importantes para estos temas, pero estamos muy limitados por la ley nacional". "De hecho, el Presidente del Gobierno recurrió la reforma de la ley trans madrileña precisamente en el artículo en el que se exigía ese acompañamiento médico antes de transitar para los menores de edad. Eso lo tenemos ahora mismo recurrido en el Tribunal Constitucional".

"Evidentemente vamos tarde en España con respecto al resto de los países que han ido deshaciendo un camino que se ha demostrado tan pernicioso" ha indicado la diputada del PP. "Nosotros desde la Comunidad de Madrid estamos luchando con todas nuestras herramientas y dentro de la ley, como no puede ser de otra manera, para garantizar esa protección y para garantizar esos protocolos. Tenemos la suerte de tener a grandes profesionales en la sanidad madrileña que son muy conscientes de la situación. Celso Arango es el jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón y si algún padre se encuentran en esa situación que acude al Gregorio Marañón será perfectamente bien atendido con toda la garantía de la ley".

Desde la Fundación Amanda piden "prudencia" porque "es gente muy joven, son niños, niñas, adolescentes, que son edades muy críticas y complejas". En estos casos ha dicho que una adolescencia en la que tu cuerpo empieza a desarrollarse, empieza a cambiar, no encuentras tu sitio y hay presiones externas, sobre todo en el caso de las mujeres. De hecho, el 80% son chicas, son niñas".

Mónica Lavín ha dicho que con la ley madrileña buscan "dejar la ideología fuera y vamos a hablar de lo que sucede y de lo que le pasa a las personas". "Pretendemos es que haya un equipo multidisciplinar formado por endocrinos, pediatras, psiquiatras, psicólogos y que todos ellos analicen lo que le sucede a una persona porque no hay una igual que otra, no hay un caso igual que el otro y no se puede atender todo de la misma manera", ha indicado.

La diputada del PP cree que "en cualquier caso tiene que haber un acompañamiento psiquiátrico antes de iniciar este camino irreversible" y que se "garantice y asegure cómo está ese menor". En lo trans "es la única situación en la que tú vas con tu autodiagnóstico y le impones al médico tu criterio" y a muchos amenazan diciendo que "no me cuestiones porque me voy a la Justicia".

"Una cosa que yo he aprendido de las madres de Amanda es que la gente está muy adoctrinada y muy aleccionada. Entonces saben perfectamente lo que decir", ha dicho Mónica Lavín. Vienen con un discurso muy aprendido en redes y lo siguiente que dicen es: ¡Lo quiero ya! Me quiero hormonar ya y si no me voy a suicidar. Eso para un padre es aterrador", ha contado.