Intxaurrondo vuelve a azuzar la censura mientras se pone de ejemplo y alardea de "honestidad" y superioridad moral

La presentadora de La Hora de la Uno, Silvia Intxaurrondo, ha sido la invitada estrella en el Día de la Radio para el podcast de ideología progresista Carne Cruda, en el que la periodista de RTVE ha sido alabada por su labor a la hora de "desmentir" bulos. "Claro ejemplo de que por la boca vive el periodismo", ha presentado el director del programa, Javier Gallego a Intxaurrondo, que ha anunciado que publicará un libro llamado "Solas en el silencio" próximamente.

Ha sido en este foro donde Intxaurrondo se ha explayado en contra de los bulos que, a su juicio, sueltan los políticos –de los que ha dicho "no esperaba" que llegasen a ese punto— y los "pseudomedios", a los que ha acusado de inocular el "virus" de la desinformación en la sociedad; al tiempo que ha puesto en valor que la mayor ventaja de su programa, según ella, es "la honestidad".

En este sentido, también ha asegurado que las "fuerzas ultras" que "defienden mensajes ultras, homófobos y machistas no deben tener un espacio en un medio de comunicación", ha asegurado –concretando en Vox— la presentadora de un programa cuyos fondos provienen del erario público, es decir, de los impuestos de los contribuyentes.

"Una fuerza ultra que defiende unos mensajes machistas homófobos y contra el colectivo LGTBI no debe tener voz en un medio de comunicación porque está inyectando veneno", ha opinado la periodista acusando a la formación de Santiago Abascal de "ultra" y apuntando hacia la derecha en general.

"Legislar contra los pseudomedios"

En este contexto, la presentadora ha realizado un símil con la "desinformación" y una enfermedad asegurando que la justicia y las leyes deben de ser los medicamentos que la traten. "Esta sociedad es como un cuerpo que tiene fiebre, hay un ataque brutal a esta sociedad y a las libertades que ha conseguido. Esos pseudomedios lanzan bulos y esa es la fiebre", ha explicado.

De la misma forma, ha instado a los poderes del Estado a combatir estos "pseudomedios" contra los que "la ley y la justicia tienen que operar" para que, según ha dicho, estos "pseudomedios no sigan intoxicando" y "mintiendo" a esta sociedad. "De fiebre también se muere", ha apostillado.

Denuncia presiones del PP

Asimismo, Intxaurrondo ha deslizado que el PP habría pedido el despido de la presentadora después de la entrevista que la presentadora hizo al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, durante la campaña para las elecciones generales de julio de 2023, aunque posteriormente ha reconocido que no tiene la certeza de que estas supuestas presiones –que no ha tenido inconveniente en nombrar— se produjeran.

"Las presiones después de la entrevista a Feijóo creo que han tenido que ser enormes, aunque no se me hayan trasladado", ha dicho Intxaurrondo agradeciendo a la cadena pública "haberlas aguantado". "Lo que trascendió es que se llegó a pedir mi cabeza", ha aseverado antes de mantener que los dirigentes del PP no conceden entrevistas a su programa porque la han "vetado" como entrevistadora.

Recurre la sentencia a favor de El Mundo

Asimismo, la abanderada contra la desinformación ha negado la mayor en el caso judicial que tiene contra el diario El Mundo, al que demandó por haber publicado una información supuestamente falsa y fue condenada a pagar las costas. "Lo primero que he hecho es recurrirla porque, aunque tampoco puedo hablar mucho de esto porque es un proceso judicializado, creo que merece una segunda revisión –de otro juez—", ha dicho deslizando que habría habido una mala praxis por parte de la jueza encargada del caso.

De hecho, al ser preguntada si cree que existen jueces que actúan de forma partidista, esta, a pesar de haberse mantenido prudente, ha sentenciado que "hay jueces que actúan un poquito fuera de carril". Todo ello, en un contexto en el que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se encuentra en una campaña de descrédito hacia el poder judicial después de que supuestos casos de corrupción acorralen al líder de los socialistas.