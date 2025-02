El encontronazo de Ábalos con el magistrado Puente en el Supremo: "Dice que necesita la investigación pero la recurre"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente han protagonizado un encontronazo en relación a la investigación de la trama Koldo.

El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha declarado este jueves durante 40 minutos como imputado ante el instructor que investiga a las aforados de esta trama corrupta. El magistrado le ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional, con retirada del pasaporte, y la obligación de comparecer quincenalmente en la Secretaría de la Sala Penal del tribunal.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Ábalos durante su declaración ha agradecido al magistrado Puente la investigación de la que está siendo objeto, afirmando que se ponía a su disposición. El instructor afirmaba entonces: "Dice usted que la necesita (la investigación) pero la recurre’, en referencia al recurso presentado por su defensa contra el auto que acordó la investigación de su situación patrimonial y la de su hijo Víctor. Dicho recurso era desestimado hoy mismo por el magistrado,

Ábalos contestaba entonces al juez: "Me perturba que se filtre mi intimidad". El instructor del Supremo le replicaba: "Pero usted concede entrevistas". A continuación, el exministro de Transportes se refería a una filtración a un medio de comunicación sobre la que fuera su pareja Jessica Rodríguez, y aseguraba que la situación es "grave" y que ese tipo de información solo podía provenir de quienes tienen acceso al material en cuestión.

Durante su comparecencia, ha manifestado no recordar haber estado en ciertos pisos, ni en el Barrio de Salamanca relacionados con los encuentros con "señoritas’ desvelados por Víctor de Aldama: "Creo que no". Además, consideraba "inverosímil que se metiera en un piso allí". En cuanto a un inmueble ubicado en la calle Oquendo de la capital reservado para Delcy Rodríguez, ha señalado que no ha tenido constancia de su existencia, más allá de lo conocido a través de los medios de comunicación.

Ha afirmado que no tenía previsto reunirse con Delcy Rodríguez, ni que dicha reunión estuviera agendada. No obstante, ha reconocido que tenía conocimiento de la fecha del vuelo. En relación con la reunión en el avión, ha señalado que estaba pendiente de que la aeronave aterrizara, sin que se concretara nada al respecto. La reunión en su caso se hubiese celebrado en el Ministerio o en la sede del partido.

En referencia a las sanciones de la Unión Europea a la nº 2 de Maduro, Ábalos afirmaba que desconocía su existencia. Sin embargo, señalaba que, cuando la Delcy Rodríguez solicitó hospedarse en un hotel, "le dijeron que no".

Sobre la tripulación del avión, ha manifestado que fueron obligados a descender, aunque no recordaba con precisión quiénes estaban presentes en ese momento. Ha indicado que el comisario de policía habilitó una zona de tránsito, sugiriendo que esta era una práctica común. También apuntaba que Delcy Rodríguez se trasladó en un coche rojo de la policía, vehículo pequeño en el que iban el comisario, otra persona, el propio Ábalos y, según su testimonio, no recordaba si también estaba presente Koldo.

Sobre su patrimonio: "Limpio"

José Luis Ábalos ha afirmado no poseer bienes fuera de España, ni de manera directa ni indirecta, incluyendo la posibilidad de administrarlos a través de testaferros. Ha señalado que no es socio ni administrador de ninguna fundación o sociedad, salvo la Fundación Pablo Iglesias. Respecto a una propiedad en Perú, ha explicado que, originalmente, el inmueble figuraba a nombre de una fundación, pero que, tras la escisión de esta, pasó a estar registrado a su nombre, aunque ha señalado que aún no se encuentra formalmente inscrito debido a problemas administrativos.

Desde su nombramiento como ministro, Ábalos ha señalado haber contado con tres fuentes de ingresos principales: su salario como ministro, una indemnización del Congreso de aproximadamente 2.000 euros mensuales y rentas de dos alquileres: un bajo en Valencia (comprado en 1993) y otro inmueble arrendado a Koldo. Tras su etapa como ministro, sus ingresos han provenido únicamente de la indemnización del Congreso, colaboraciones en tres tertulias y, ocasionalmente, el alquiler de un chalet que posee junto a su esposa.