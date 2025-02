Deportados a Marruecos dos imanes salafistas de Figueras y La Junquera

El imán de la mezquita Al Imam Wars de Figueras, Mohamed Azougah, y el del Centro Cultural Islámico Al Firdaous de La Junquera, Houmat Bouzelmat, han sido deportados a Marruecos, de donde son originarios, por sus actividades "contrarias a la seguridad nacional".

Bouzalmat, nacido en 1980 y residente en La Junquera, había sido investigado por la Guardia Civil por sus proclamas salafistas tanto en la mezquita como en redes sociales y por haber presionado a mujeres de origen magrebí de su comunidad para que observaran las reglas de comportamiento y vestimenta más estrictas de su religión. Este imán había pasado desapercibido para las autoridades municipales pero no así para los servicios de información del Instituto Armado.

En cuanto a Mohamed Azougah, nacido en 1982 y también marroquí, operaba en Figueras y tenía orden de expulsión desde agosto de 2023, pero su expulsión no se llevó a cabo hasta el pasado mes de enero. Este sujeto tenía antecedentes por maltrato a mujeres de origen magrebí que no vestían o no se comportaban según los códigos islámicos.

Estas deportaciones se suman a la de Mohamed Said Badaoui, imán salafista de Reus que fue defendido por Podemos y por la Generalidad cuando estaba al frente el republicano Pere Aragonès. Badaoui fue expulsado a finales de 2022 a pesar de una intensa campaña a su favor de los partidos independentistas y de la izquierda. Llegó a ser recibido por la consejera catalana de "Igualdad y Feminismos", Tània Verge y por el propio Aragonès.

Este individuo contó con el apoyo de las autoridades locales de Reus, de los grupos municipales del PSC, ERC y Junts per Catalunya (JxCat), así como de Podemos y de la CUP. Según la que fuera consejera Tània Verge, las acusaciones contra Said Badoui eran "infundadas". En un texto de su cuenta de Twitter, Verge aseguraba que "la participación en la vida pública no puede ser penalizada según la nacionalidad" y exigía al Ministerio del Interior la suspensión de la orden y "la revisión rigurosa de su caso".

Ens reunim amb @MohamedSaidBad2 amb motiu de l'ordre d'expulsió dictada amb acusacions infundades. La participació en la vida pública no pot ser penalitzada segons la nacionalitat. Exigim al Min. de l'Interior la suspensió de l'ordre i la revisió rigorosa del seu cas. pic.twitter.com/GpsDTiP5hT — Tània Verge Mestre (@taniaverge) August 29, 2022

En cambio, los informes de la Policía Nacional señalaban que Said Badaoui se oponía a las iniciativas para prevenir la radicalización de los jóvenes de origen magrebí y que pretendía imponer el uso del hiya en las escuelas y en los documentos de identidad.

En septiembre del año pasado estaba prevista en Torredembarra la celebración de un congreso de imanes salafistas que fue suspendido por sus promotores alegando que temían por su seguridad. "Creencia, familia y modales" era el enunciado de un encuentro en el que estaba prevista la participación de imanes salafistas como Malik Benaisa (autor de una polémica conferencia en 2013 en el que dictaba las normas de corrección indumentaria de las mujeres y decía que las que utilizaban perfume eran "fornicadoras"), Yusuf Soldado (converso de Mataró que se dedica a amenazare a los magrebíes que no observan las costumbres y tradiciones del Islam más extremo) y Mohamed Said Badaoui, expulsado de España en noviembre de 2022 en contra de la opinión de la Generalidad y de los partidos independentistas y de izquierdas tras una larga trayectoria como predicador salafista.

Cataluña, refugio de islamistas radicales

Cataluña es la región española donde más operaciones contra el terrorismo islamista llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son varios los factores que explican este hecho. En primer lugar, se trata de la comunidad autónoma con más población de origen magrebí. Según los últimos datos del Instituto de Estadística de Cataluña, el Idescat, de enero de 2021, los ciudadanos de procedencia marroquí forman la comunidad extranjera más nutrida, con un total de 238.192 personas. Los marroquíes suponen el 19,02% del conjunto de la población extranjera residente en Cataluña.

La región con más mezquitas

Cataluña es también la región con más mezquitas de España. El último dato de la dirección general de Asuntos Religiosos de la Generalidad cifra en 283 los oratorios musulmanes. Al menos en una cincuentena de ellos se predica el salafismo, la doctrina más radical e integrista del islam, contraria a los más básicos valores occidentales y a los más elementales derechos de las mujeres. De una de esas mezquitas en la localidad gerundense de Ripoll salió la célula terrorista que cometió los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils de los que se cumplieron cinco años el pasado miércoles.