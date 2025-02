Álvarez de Toledo alerta sobre el "mayor vuelco geoestratégico desde 1945" en un acto de apoyo a Ucrania

En medio del cataclismo que ha supuesto el vuelco de Donald Trump con la guerra de Ucrania, este sábado se ha celebrado en Madrid una concentración en Sol en apoyo de la "justa causa" del pueblo ucraniano. A ella han acudido embajadores de Suecia, Finlandia, Lituania, Reino Unido, Países Bajos y Alemania y también miembros de PP como Pedro Muñoz Abrines, Cayetana Álvarez de Toledo y Carmen Cervantes.

"Esta no es una lucha por Crimea o por el Dombàs, es una lucha por la libertad. Esta no es una lucha por tierras raras, sino por la dignidad de toda Europa. Patriotismo no es seguir el sonido del dinero, sino defender la integridad territorial contra la tiranía expansionista de Putin", ha dicho Abrines.

En Sol, Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado que "el verdadero patriotismo es enfrentarse a Putin", que es, ha recordado, "el mayor enemigo de los europeos y de las democracias". "La UE tiene que comprometerse en la defensa de Ucrania que es defendernos a nosotros mismos", ha recordado la diputada que ha lamentado también que Sánchez escatime en Defensa, financie a Rusia comprando su gas y gobierne con partidos anti OTAN y pro Putin.

No se puede defender la unidad de España y jalear la desintegración de Ucrania. El verdadero patriotismo es enfrentarse a Putin. El compromiso con Ucrania se demuestra con hechos:

Sánchez escatima en Defensa, financia a Rusia por gas y gobierna con partidos pro-Putin. Europa… pic.twitter.com/gqzEWc1QVi — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 22, 2025

"Es el mayor vuelco geoestratégico desde 1945, un punto de inflexión en el orden mundial que conocemos", ha enfatizado Álvarez de Toledo ante la prensa. "EEUU y Europa éramos aliados contra las dictaduras; es una reversión de todo en lo que creemos. Hay que afirmar la verdad y la verdad es la que todo el mundo sabemos, la guerra la empezó Rusia, el dictador es Putin y España va a tener que redoblar sus esfuerzos y su inversión en defensa", ha insistido.