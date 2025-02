El mediador internacional entre el Gobierno y Puigdemont pide al prófugo que retire la cuestión de confianza

El mediador entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts per Catalunya (JxCat), el partido del prófugo Carles Puigdemont, ha emitido un comunicado desde la ciudad colombiana de Cartagena de Indias en el que pide a los separatistas que retiren la cuestión de confianza que se debería debatir en el Congreso a partir del próximo martes.

Según el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, que ejerce de "facilitador" entre socialistas y separatistas en las reuniones que se mantienen en Suiza, caso de salir adelante la cuestión de confianza "significaría un retroceso difícil de superar que frenaría estos avances, que mi función de verificador me impide de revelar (sic) pero no de conocer (sic)".

En el tercer punto del comunicado, redactado de manera un tanto tortuosa, Vélez Galindo apunta que "consciente de la trascendencia política que puede comportar la aprobación de esa iniciativa parlamentaria para el proceso de negociación, he pedido a Junts per Catalunya que considere retirar tal propuesta ante el escenario que se abre en las próximas semanas en relación con los temas más sensibles que se han estado trabajando hasta la fecha".

El diplomático indica también que "ha pasado más de un año desde la firma del acuerdo que permitió la investidura del presidente Pedro Sánchez y que dispuso la creación del espacio de negociación en Suiza, en el que se me invitó a participar. Es un hecho real que a día de hoy no se han materializado algunos de los puntos en los que existe acuerdo político entre las dos partes, hecho que ha motivado que una de las partes, Junts per Catalunya, haya presentado una proposición no de ley para pedir al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados".

El comunicado de Vélez Galindo, con versión en español y catalán, alude también a la última reunión de las partes en Suiza, la decimosegunda que mantienen los emisarios de Sánchez con Puigdemont y su núcleo duro, pero no especifica los temas tratados en el encuentro.

Según fuentes socialistas y de Junts, en el encuentro participaron el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero junto a Santos Cerdán. Y por parte independentista, Puigdemont, su secretario general, Jordi Turull, y la portavoz posconvergente en el Congreso de los Diputados Míriam Nogueras.

En la agenda se debatió sobre la proposición no de ley de Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza así como sobre el traspaso de las competencias de inmigración y la oficialidad del catalán en la Unión Europa, que serían los "temas más sensibles que se han estado trabajando hasta la fecha" a los que alude el embajador salvadoreño.

Zapatero garantiza la continuidad de la legislatura

Zapatero habría tratado de convencer a Puigdemont para que retirase la propuesta de la cuestión de confianza y el comunicado del mediador sería la condición impuesta por el expresidente de la Generalidad catalana para facilitar la marcha atrás de los independentistas.

Este mismo sábado y en un mitin socialista en Granada, el expresidente socialista Rodríguez Zapatero garantizó en tono muy optimista la continuidad de la legislatura y el apoyo de los separatistas al Ejecutivo de Sánchez.