Los mensajes de Ribera que demuestran sus reuniones con Aldama y Begoña Gómez: "Hola, Víctor. Estoy en el Congreso"

Libertad Digital publica en exclusiva varios mensajes intercambiados por el empresario Víctor de Aldama y la que fuera vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera. Actualmente, la dirigente socialista es vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva.

Ribera abandonó el Ejecutivo el pasado mes de diciembre rumbo a Europa después de que Aldama revelase en la Audiencia Nacional que mantuvo varias reuniones con la dirigente socialista para sacar adelante un proyecto sobre la España Vaciada en el que participaba la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la empresa de Javier Hidalgo, Globalia, a través de la directora de su filial Wakalua, Leticia Lauffer. Tal y como publicó LD, el móvil incautado a Aldama en el marco de la trama Hidrocarburos demuestra los contactos del empresario con Ribera con el objetivo de sacar adelante los citados proyectos.

Según la copia del volcado del móvil de Aldama efectuado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a la que ha tenido acceso LD, el comisionista escribió por primera vez a Teresa Ribera el 23 de julio de 2020 a las 11:02 horas. Es decir, un mes después de finalizar el confinamiento por la pandemia del covid-19. En este primer mensaje, hace referencia a una reunión mantenida con la entonces vicepresidenta del Gobierno:

Seis días más tarde a las 11:17 horas, el empresario vuelve a escribir a la vicepresidenta de Pedro Sánchez. En esta ocasión se refiere nuevamente a la España Vaciada y al proyecto de Telefarmacia, también de Globalia, para entregar fármacos a domicilio:

Buenos días Vice Presidenta soy Víctor de Aldama le he llamado desde un 646. Le molestaba por el tema de Telefarmacia y hablarle de la España vacía que hablamos en la reunión si puede usted cuando tenga tiempo me dice para llamarla no quiero molestar. Hoy tenemos reunión con su equipo. saludos.