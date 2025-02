Crece la trama internacional de Hidrocarburos: usó China para rebotar dinero a Argentina, Singapur o Colombia

La UCO ha analizado la dinámica de blanqueo de capitales de la trama de Hidrocarburos de Víctor de Aldama. Se ha fijado en un país en concreto: China, uno de los destinos favoritos en los últimos tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y del propio Gobierno de Pedro Sánchez. Y ha concluido que la red con la que entró en contacto la trama esta "vinculada por inteligencia policial" a una segunda inmensa red de países como Perú, Colombia, Argentina, Singapur, China y Macao".

Y todo ello se hizo a espaldas de Hacienda.

"Operativas vinculadas a China", así titula la UCO uno de los apartados de su informe sobre el caso Hidrocarburos. "Fruto de la relación de afectividad establecida entre Víctor de Aldama y Mariana Restrepo Rey, se ha podido determinar que ambos operan en el mercado inmobiliario, actuando como intermediarios para importantes inversores extranjeros", destaca la UCO. "Esta afirmación tiene su soporte en una comunicación entre ambos, en la cual hablaron de la intermediación en la compra propiedades inmobiliarias a adquirir en el paseo de la Castellana no 62 y 76 de Madrid para el grupo mejicano Be Grand Gbs Gp1 SL".

Pero no se trataba de operaciones domésticas, ni mucho menos. La UCO ha descrito ya la trama china. Pero esa red acababa en "varias mercantiles asentadas en Perú, Colombia, Argentina, Singapur, China y Macao".

Toda una trama financiera montada a espaldas de Hacienda.

Los países de la red

Hay que recordar que la UCO da por probado que "la operativa fraudulenta" operaba "en, China, Macao, Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Colombia y República Dominicana, así como la constitución de fiducias en Luxemburgo y Suiza". Es más, que "la presunta organización criminal opera a través de una estructura empresarial cuyos indicios de creación se retrotraen al 2020, y que contaría con empresas constituidas en España, Portugal y, posiblemente Macao y China.

Y, todo ello, en teoría, se hizo sin que Hacienda fuese capaz de frenar los presuntos actos de evasión y blanqueo.

Hay que recordar que la trama del PSOE contó con chivatazos en plena investigación para eludir el seguimiento de la Justicia en el caso de comisiones y contratos ilegales en pleno covid. Pero no parece que fuese el único favor prestado por miembros del PSOE o del Gobierno a miembros de la trama y, en especial, a Víctor de Aldama, contacto por aquellas fechas de la mujer del presidente del Gobierno en sus relaciones con Globalia. Aldama fue cazado por la UCO en una conversación de WhatsApp en la que aseguró: "Voy ahora a ver al ministro porque ya me cansé. Hoy otra". Y la frase surgió justo cuando la Agencia Tributaria le hizo un requerimiento de información por sus actividades con las empresas de la trama. No era por la actividad internacional de la trama. Simplemente por la extraña subida sin justificación de sus beneficios.

El sumario revela como el "día 18/01/2022 Víctor [Aldama] manda al grupo dos notificaciones de la Agencia Tributaria, de actuaciones de obtención de información dirigidas a la sociedad Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL". Se trataba de las dos sociedades que aparecen en la trama, con las que contrataba Soluciones de Gestión [de los Cueto] y que, según la UCO, podían estar siendo usadas, no sólo para conseguir beneficios con los contratos ilegales sino, también, para ocultar el dinero remitiéndolo a República Dominicana.

Y es que en estas tramas todo acaba en República Dominicana.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, estaba al corriente de la trama. Libertad Digital ha informado ya del documento de la Agencia Tributaria (AEAT) del que tuvo conocimiento la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero en julio de 2022 que detallaba operaciones de la trama del PSOE con todas las sociedades vinculadas. Allí salían todos los pagos del año 2020, el periodo de covid más duro. Ahí figuraban los pagos de Globalia, la misma empresa que mantuvo reuniones con el comisionista de la trama, Víctor Gonzalo de Aldama, y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Pero en la casilla de esos pagos, el sumario judicial recoge una anotación: "Desconociéndose el motivo de los mismos". El mensaje debió alertar de inmediato. Y es que una cosa es que se observe una trama de comisiones con causa evidente —la compra de mascarillas con dinero público— y otra, mucho más grave a ojos de Hacienda por las implicaciones de segundas tramas que puede tener, que se señale en el informe que no se sabe el motivo de los pagos.