La confesión de Jessica sobre su vida con Ábalos: casa gratis, sueldos públicos, viajes a Abu Dhabi y dinero en efectivo

Libertad Digital accede a la declaración como testigo de Jessica Rodríguez de este jueves ante el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que investiga la trama Koldo. La comparecencia se extendió durante unos 45 minutos.

Durante la declaración, la que fuera pareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, habló sobre su relación sentimental con el exdirigente socialista, el piso de Plaza de España en Madrid en el que vivió gratis, los viajes al extranjero con gastos pagados, el enchufe en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, y el dinero en metálico que le entregaba.

Cuando empezamos la relación él me dio dinero y con eso me fui pagando la carrera. A veces me dejaba dinero en metálico. No era un préstamo, era para que yo me pagase el piso, mi carrera, mis cosas…

Fue un poco de los dos. Él me dijo que mientras fuese ministro no se podía divorciar porque eso era un escándalo y yo no quería ser segundo plato de nadie.

Empezamos a conocernos en octubre del 2018. Y nada, fue una relación de pareja, lo único que en noviembre de 2019, aunque él me había prometido que se iba a divorciar y que teníamos un futuro juntos, vi que había pasado un año y eso no se cumplía y seguía con su mujer e hijos. Yo le presioné diciéndole que si no íbamos a estar juntos conviviendo, que cada cual hiciese su vida.

A mí el Sr. Ábalos me dijo, porque yo compartía piso con mis compañeras, y él me dijo que tenía una edad para estar compartiendo piso. Nosotros nos veíamos todas las semanas, entonces él tampoco podía venir a mi casa. Me dijo que cogiera un piso que me gustara y elegí ese porque estaba cerca de Ferraz y de mi universidad. Yo le dije a él que pisos me gustaban y luego el Sr. Koldo fue el que se puso en contacto conmigo y me dijo que el día de la visita yo tenía que quedar con un tal Alberto. Yo pensé que el Sr. Alberto era la persona de la inmobiliaria que me iba a enseñar la casa pero luego vi que no, básicamente porque había otra persona de la inmobiliaria que nos enseñó el piso a Alberto y a mí. Yo no sé quién pagaba el piso, imagino que el Sr. Ábalos coordinándolo con el Sr. Koldo.

Koldo siempre le hacía todo a Ábalos, hasta ir a por tabaco. Yo pensaba que solo estaba gestionando el alquiler. Si me regalaban unas flores, aunque las trajese Koldo, eran del Sr. Ábalos. Todo lo que a mí me pasaba el Sr. Ábalos lo sabía. Se me rompió una vez la nevera, pero yo no iba a molestar al Sr. Ábalos para eso.

Él lo que me dijo fue que mientras yo estudiase la carrera que yo podía seguir tranquilamente en la casa. Yo entendí que él me había fallado y que… [Llantos]. Me lo tomé como que él me había decepcionado amorosamente y que todos los planes que tenía no los cumplió, pues así por lo menos mientras estuviese haciendo la carrera no tenía que irme a otro sitio.

Me llamaron en noviembre del 2021 y me dijeron que me tenía que ir de manera ipso facta del piso porque se debían 4 meses de alquiler y yo no tenía dinero. Yo escribí a Koldo para preguntarle que que era eso de los meses de alquiler. Y le pregunte también a Ábalos y no me dijeron nada. Simplemente me dijeron, el Sr. Koldo, que yo no había firmado el alquiler y yo no tenía nada que ver ahí. Vinieron los dueños y les dije que por favor me dejasen 60 días para reubicarme. Que yo no había hecho esto queriendo, y acordé con ellos que me dejaban esos 60 días y yo me marchaba.