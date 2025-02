El origen de la Autonomía andaluza: "Nos metieron a martillazos en una comunidad artificial a través de un pucherazo"

El 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía porque aquel día en 1980 hubo un referéndum para unificar las ocho provincias en una comunidad autónoma. Sin embargo, este referéndum fue ilegal, ya que se aprobó a pesar de ser fallido. En Almería y Jaén no se alcanzó el 50%, requisito fundamental para la aprobación del estatuto de autonomía según la Constitución Española. Además, en Granada y Málaga sólo hubo un 50% de apoyo y hubo múltiples denuncias de que personas fallecidas votaron al no estar el censo actualizado.

Además, se denuncia que históricamente nunca habían estado unificadas las ocho provincias, lo que demuestra que Andalucía es un invento reciente. Pilar Bensusan Martín es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada y ha sido magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Bensusan ha explicado a Libertad Digital más detalles sobre la ilegalidad de aquel referéndum. "Las ocho provincias nunca han existido como una unidad política ni histórica. Fueron territorios independientes, y Granada fue un Reino hasta que en 1833 se impuso la actual división provincial". Por eso es una "construcción artificial sin base histórica", ha detallado.

Blas Infante, "padre de ninguna patria"

La catedrática ha señalado el "adoctrinamiento de los gobiernos andaluces", afirmando que Blas Infante no es el padre de ninguna patria y que "no existe la patria andaluza". "En el estatuto se habla de que Andalucía es una nación y eso es falso". Respecto a la bandera andaluza, se ha pronunciado diciendo que "esa bandera no la conocíamos previamente ni responde a la historia, es una bandera totalmente inventada y artificial" y muchos denuncian que es mahometana. De hecho, la bandera andaluza no aparece en ninguno de los escudos ni banderas de sus localidades. Sin embargo, si que aparecen en las banderas la simbología de reinos como el de Castilla o el de Granada.

En cambio, el escudo del Reino de Granada sí que está en la bandera de España. Este reino abarcó cuatro provincias, Granada, Málaga, Almería y Jaén. Hasta 1833, Granada fue un reino cristiano y como tal aparecía en todos los mapas. Sin embargo, el político afrancesado, Javier de Burgos, impuso una división territorial provincial, eliminando en ese momento el concepto de reinos, pero no configuró la actual Andalucía.

"División autonómica artificial, forzada y antinatural"

Según ha explicado Bensusan, "la división natural de España es en reinos, los reinos que aparecen en la bandera de España". Por ello, ha detallado que "la división autonómica es algo artificial, forzado y antinatural en todo el territorio de España".

Sobre el referéndum del 28 de febrero de 1980, la magistrada ha desgranado que "fue fallido porque no se aprobó que Andalucía se constituyera en comunidad autónoma. En Almería y Jaén salió no y en Granada los censos no estaban actualizados y votaron personas fallecidas".

Ha denunciado también que "quisieron meternos a martillazos en la comunidad autónoma mediante un pucherazo.

Fue ilegal e inconstitucional, por eso esta comunidad ha nacido viciada y nula. Además, las leyes orgánicas 12 y 13/1980 vinieron a suplir escandalosamente la voluntad popular, lo cual también es inconstitucional. Es decir, lo no ganado en un referendum, quisieron conseguirlo de manera ilegal.

No obstante, Bensusan ha recordado que "si hay que convivir con este sistema de autonomías, los artículos 143 y 144 de la Constitución Española permiten la creación de nuevas comunidades, por lo que Granada podría constituir una comunidad autonoma autoprovincial o unida a otras provincias". Ha aclarado que este movimiento creciente de denuncia es constitucional y español, "por eso denunciamos estas ilegalidades".

Creación de la Región de Granada

También ha destacado que estas divisiones territoriales autonómicas han creado muchos de los problemas que sufre ahora España. "No puede ser que una comunidad sea más grande que Portugal y otras sean uniprovinciales. Es muy difícil de gestionar, y más si todo está gestionado de manera absolutamente centralizado desde Sevilla". También ha recordado que León ha iniciado el procedimiento para la creación de una comunidad autonóma distinta de la actual Castilla y León, al ser un reino histórico que nada tiene que ver con esa unificación autonómica.

El sentimiento de rechazo a la comunidad andaluza ha ido en aumento, y según una encuesta de Electomanía, la mayoría de los granadinos estarían a favor de dividir Andalucía en dos. Según este sondeo, el 70,3% de los granadinos apoyaría el regreso de la Región de Granada, una propuesta que también recibe cada vez más respaldo de otras provincias como Almería, Jaén y Málaga. En las calles, el crecimiento del uso de banderas del Reino de Granada es un reflejo de este sentimiento que ha ido pasando de generación en generación.

"El gobierno socialista intentó sevillanizar todo el territorio"

Pilar Bensusan también ha señalado a uno de los 'pricncipales responsables, el Gobierno socialista andaluz. "Durante 38 años, se han dedicado a centralizar todas las instituciones en Sevilla y a crear un folclore ideológico con el que han querido adoctrinarnos". Según Bensusan,"han impuesto un relato falso ideológico, manipulando la realidad con un bombardeo propagandístico de mensajes sevillanos, que no han calado en la sociedad". Ha afirmado que "quieren que todos nos identifiquemos con una identidad sevillana". Además, ha señalado como el PSOE andaluz ha favorecido siempre a Sevilla en detrimento del resto de las otras provincias.

Además, ha alertado del continuismo nacional-andalucista de Juanma Moreno y su gobierno. "Ahora nos quieren imponer un habla andaluza como idioma. Incluso hablan de Sierra Nevada, la Alhambra como si fueran de Andalucía y no de Granada. Si pudieran, se las llevarían". Ha denunciado que están practicando un "centralismo sevillano feroz".

Adoctrinamiento en los colegios

Otro de los puntos más criticados es la educación. "En los colegios hay mucho adoctrinamiento. A mis hijos les obligaban a realizar trabajos de más de 50 páginas sobre el Día de Andalucía", ha denunciado.

Por último, ha insistido en en que la identidad andaluza es una construcción artificial impuesta por la Junta de Andalucía y que no refleja la realidad histórica del Reino de Granada. Por ello, este movimiento reclama el reconocimiento de Granada como un territorio histórico distinto de Andalucía y su posible salida de la comunidad autónoma.