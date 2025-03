La UCO mira hacia Hacienda en el caso Hidrocarburos: la red de Aldama sorteó sin problemas el plan inspector de Montero

Víctor de Aldama negoció con el actual ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, la adquisición de un depósito fiscal para descargar con barcos el combustible procedente de Venezuela, República Dominicana, Rusia y Georgia. El depósito fiscal es un establecimiento autorizado para recibir, almacenar y distribuir, en este caso, hidrocarburos, sin tener que abonar los distintos impuestos hasta el momento de su venta definitiva en territorio español. De hecho, si no se vende en España, se elude por completo el pago fiscal hasta su entrega en el destino final. Esa es la clave del fraude detectado por la UCO de 182 millones de euros: el producto se camufla como hidrocarburo en tránsito para exportación y se acaba vendiendo ilegalmente a gasolineras españolas a un precio mucho más bajo porque no soporta el pago fiscal. Pues bien, la UCO cree que la trama contó con "sinergias de poder con la Administración" que le permitieron mantener durante tiempo su actividad sin ser detectada. Y ha mirado a Hacienda por una cuestión muy sencilla: eludir los controles de la Agencia Tributaria -integrada en el Ministerio de María Jesús Montero- no es tan sencillo. De hecho, existe un plan específico de inspección que ha estado operativo durante todo este tiempo centrado exclusivamente en el control de ese tipo de tramas del IVA en los hidrocarburos. El plan controla las gasolineras que venden a precios especialmente bajos -aquí se dio esa práctica- y recibe información por un mecanismo de coordinación con la Hacienda canaria -aquí se tuvo que dar porque opera de forma automática-. Y, pese a ello, la trama consiguió eludir esos controles de Hacienda. Los del departamento de Montero.

"Sinergias de poder con la Administración"

La información recabada por medio de pruebas y declaraciones en el juzgado de Santiago Pedraz sobre el caso Hidrocarburos apunta a una reunión entre el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, Claudio Rivas, Stella Duarte y Víctor de Aldama. El punto de encuentro habría sido Tenerife y el objetivo de la trama era adquirir un depósito fiscal en Canarias para poder descargar el carburante que pretendían desde Venezuela y otros países como Georgia. La opción del depósito fiscal habría sido descartada por motivos económicos y se habría pasado a un plan B: constituir una subcuenta, usando una de las empresas de la trama, de forma que se introdujera el combustible por medio de un operador ya existente.

Sea como sea, el combustible entró. Y eso debería haber activado los controles aunque no parece que fuera así.

Los distintos planes inspectores de Hacienda incluyen un apartado desde antes de que Pedro Sánchez llegara al poder centrado en estas tramas del IVA en el sector de hidrocarburos. Y ese plan ha permanecido operativo, por lo menos, teóricamente y para todos. Un plan que activa un mecanismo de coordinación de información para detectar el tránsito de los hidrocarburos.

"Actuaciones de control relacionadas con el IVA. Desde la Oficina Nacional de Investigación del Fraude del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria se mantiene la coordinación y gestión del control de tramas de fraude organizado en relación con el IVA. En la lucha contra esta modalidad de fraude intervienen varias áreas dentro de la propia Agencia Tributaria, sin olvidar la necesaria coordinación en la materia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", señala ese plan.

"Las medidas de control abarcan un amplio espectro que se inicia con la correcta gestión de los censos de operadores intracomunitarios, pasa por el intercambio activo de información con los demás estados miembros de la UE y por la realización de visitas preventivas en las empresas de logística utilizadas, y culmina, cuando es necesario, en las actuaciones de investigación en profundidad dirigidas a la formulación de las «denuncias tempranas» ante el Ministerio Fiscal o la autoridad Judicial que pongan de manifiesto la comisión de delitos y sirvan para el desmantelamiento de las redes y la adopción de las medidas judiciales oportunas", detalla ese plan.

Y la "estrategia nacional de lucha contra las tramas" incluye, de forma específica, el "control de tramas activas en el sector de hidrocarburos, mediante la coordinación de las áreas de control de Aduanas e Inspección, evitando el abuso del régimen de depósitos fiscales en materia de IVA". Y también el "control sobre los depósitos fiscales y depósitos distintos de los aduaneros para evitar la utilización de estos regímenes con fines de elusión fiscal".

La UCO ahora se pregunta qué ha fallado. Y se lo hace con una óptica, la de que, tras haber analizado todas las ramificaciones de la trama Hidrocarburos y estudiar su inmenso volumen de negocio ilegal -que afecta a un 99% de la actividad-, su magnitud de facturación, su entramado internacional y sus conexiones con el poder, ha llegado a una conclusión: que la trama Hidrocarburos no fue detectada inicialmente por sus "sinergias de poder con la Administración", como ya ha publicado Libertad Digital.