El hermano de Koldo García, Joseba García, ha asegurado en el Tribunal Supremo que viajó a República Dominicana por primera vez por "placer" y la segunda vez por "todavía más placer".

Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que forman parte del sumario de la causa hacen referencia a viajes de Joseba García para recoger supuestamente dinero en efectivo de la trama en los alrededores del ‘paraíso’ residencial de Cocotal en República Dominicana. Cocotal Golf & Country Club o Palma Real Villas es una de las comunidades residenciales más prestigiosas en Bávaro-Punta Cana.

Libertad Digital publica la transcripción de la declaración de Joseba García como testigo de este martes en el Supremo. Estas fueron las respuestas del hermano de Koldo al instructor Leopoldo Puente sobre sus dos viajes a República Dominicana:

Joseba García: No, no. Yo conozco a una persona allí. He ido a RD para conocerla. Ella se traslada a Europa y dejo de ir a RD.

El instructor también preguntaba a Joseba García sobre el enchufe de la prostituta de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

Juez: ¿Contrató Ud. a Jessica?

Joseba García: No.

Juez: ¿Sabe Ud. algo del trabajo de esta señora en INECO?

Joseba García: Sé algo porque yo estuve hablando con ella.

Joseba García: Yo cuando entro a trabajar en INECO me dijeron que si tenía alguna cosa podía tener un recurso.

Juez: ¿Quién le dice a Ud. eso?

Joseba García: INECO, el Dpto. de personal.

Juez: ¿Le llaman a Ud. para decirle "si necesita Ud. un apoyo puede buscar a alguien" o le dicen "tenemos a una persona contratada, si la necesita puede contar con ella"?

Joseba García: Cuando yo me entero ya estaba trabajando en INECO.

Juez: ¿Cómo la conoce Ud.? ¿Le dicen que hay una persona que puede estar trabajando con Ud. si lo necesita y parece que Ud. dice que sí?

Joseba García: Si hay un recurso, bienvenido sea.

Juez: ¿Y entonces se pone Ud. en contacto con Jessica?

Joseba García: Yo la llamo por teléfono, quedamos en el despacho y es cuando realmente yo me entero de que no tiene ningún manejo con el ordenador, y le digo que si en algún momento puntual necesito que haga alguna función, pues le avisaré.

Juez: Ud. entendía que esta señora estaba trabajando en INECO y que además del trabajo que tuviese iba Ud. a ayudarle, no que solo trabajase para Ud. ¿Es así?

Joseba García: Sí, así lo creía.

Juez: ¿Pero Ud. sabía en qué concreto puesto de trabajo?

Joseba García: En casa. Para ello precisamente le dieron el ordenador.

Juez: Mire, ¿ese conocimiento se produjo en qué fecha?

Joseba García: 2020 seguro.

Juez: ¿Antes de eso no la conocía?

Joseba García: No.

Juez: ¿No sabía que tenía una relación sentimental con Ábalos, fue una causalidad?

Joseba García: Yo no la conocía absolutamente de nada, cuando me entero que parece que tenían una especie de relación, por el chismorreo, yo me quedo un poquito cortado.

Juez: ¿Ud. el día que llama a Jessica no lo sabía?

Joseba García: No, me entero a los dos meses.

Juez: Fue una casualidad, fíjese, que Ud. terminase pagando las rentas.

Joseba García: Era un favor, no era de manera altruista.

Juez: Es una cadena de casualidades. Ud. llama a trabajar a una señora que no conoce previamente que resulta ser la pareja del jefe de su hermano y Ud. termina pagándole las rentas del apartamento en el que reside.

Joseba García: Yo entro a trabajar en una empresa y se me dice que tengo un recurso y la conozco. Con el paso del tiempo mi hermano me pide que haga un ingreso. Si es o no es la señora que tiene una relación con Ábalos en ese proceso no tengo que meterme absolutamente para nada. Yo no puedo contratar en INECO a nadie.