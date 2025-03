La expresidenta de ADIF ajusticia a Ábalos y Koldo: "Se interesaron por adjudicaciones y por la contratación en Ineco"

La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha desvelado en sede judicial que el que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García se interesaron por determinadas adjudicaciones y por la contratación de personal en la empresa pública Ineco. Pardo de Vera ha declarado este miércoles como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el marco de la trama Koldo.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "Isabel Pardo de Vera ha asegurado que Ábalos y Koldo se interesaron por dos adjudicaciones de ADIF efectuadas a las empresas Levantina, Ingeniería y Construcción SL. y a una UTE (Unión Temporal de Empresas) en la que participaba el grupo vasco Murias".

"Ábalos y Koldo me dijeron en el Ministerio que ADIF no estaba liquidando la obra. Lo comprobé y todo estaba correcto. No me incomodó que me lo preguntara el ministro, pero sí me incomodó que me lo dijera Koldo", añadió Pardo de Vera.Tal y como publicó LD, Ábalos adjudicó durante su mandato como ministro de Transportes un total de 12 contratos a Levantina, Ingeniería y Construcción SL. por valor de 17.530.000 euros.

"La expresidenta de ADIF ha señalado que ambos también le preguntaron sobre cómo se podían efectuar contrataciones para la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, con el pretexto de que el hermano de Koldo, Joseba García, quería trabajar en dicha empresa pública", destacan.

Recordamos que la prostituta de Ábalos, Jessica Rodríguez, fue contratada en Ineco durante dos años cobrando un sueldo mensual de 1.000 euros sin trabajar y según su propia declaración, estaba bajo la responsabilidad del hermano de Koldo.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Pardo de Vera ha desvelado a su vez que el empresario Víctor de Aldama estaba a menudo en el Ministerio de Transportes en la tercera planta y que usaba incluso el ascensor del entonces ministro, la zona restringida. Según su testimonio, se quejó ante Ábalos de la presencia de Aldama y desde entonces no le volvió a ver más por el Ministerio".

"En su declaración, la expresidenta de ADIF se ha desvinculado totalmente de los actos de Ábalos y Koldo. Ha negado también haber recibido indicaciones de Ábalos para comprar mascarillas a la empresa de la trama ‘Soluciones de gestión’ y ha ratificado la declaración que efectuó sobre este asunto en la Audiencia Nacional de forma más escueta", apuntan.

"Según Pardo de Vera, el contacto de la empresa ‘Soluciones de gestión’ se lo facilitaron desde Puertos del Estado porque esta institución ya había comprado mascarillas y entonces se lo trasladó al entonces jefe de Personal Michaux Miranda. Ha negado que existieran presiones para contratar a la citada empresa, sino prisas y urgencia por comprar el material sanitario cuanto antes", concluyen.

La declaración del exdirector de Carreteras

También ha declarado este miércoles el ex director general de Carreteras, Javier Herrero. Según declaró Aldama en sede judicial, las mordidas a cambio de obras públicas se situaban en torno al 1 o el 1,5%, en función de la cuantía y se obtuvieron en el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos a través de ADIF, Puertos del Estado y principalmente Conservación de Carreteras. Aldama aseguró que el que el ex director general de Carreteras era el enlace con la trama.

Herrero ha asegurado que no conocía a Aldama, aunque pudo haber coincidido con él. El ex director general de Carreteras ha apuntado que cree que todas las licitaciones estaban bien hechas y que no tenía constancia de irregularidad alguna. Ha afirmado que conocía a Koldo García como asistente de Ábalos en los viajes, inauguraciones y quejas. No se acordaba de haber visto a Jessica Rodríguez, aunque matizaba que el ministro arrastraba muchas gente. Ha declarado también que nadie le dijo que existieran contratos pre-adjudicados y que al menos él no lo detectó. Además, que no vio irregularidades, ni recibió indicaciones de Ábalos y que el ministro le daba libertad en su trabajo.