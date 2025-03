Álvarez de Toledo retrata en tres minutos al "árbol de Navidad" Albares y el "cinismo" de Sánchez

Uno de los duelos dialécticos más intensos de la sesión de control ha sido el de Cayetana Álvarez de Toledo con el ministro de Asuntos Exteriores. La diputada, habitual azote de Félix Bolaños, ha arremetido esta vez con José Manuel Albares a cuenta de sus contradicciones en su defensa de Ucrania y la ronda de contactos con la oposición que arranca este jueves Pedro Sánchez.

Tras mencionar el veto a Vox, que "no entiende que entregar las fronteras de Ucrania es exponer las de España", Cayetana Álvarez de Toledo ha señalado que Sánchez "también debería vetar a sus socios": "Yolanda Díaz está a punto de manifestarse contra sí misma", ha dicho antes de recordar la postura prorrusa de Podemos, el apoyo del Kremlin al golpe de Estado de Junts y que "Bildu rechaza las armas, salvo las que sirvan para matar españoles".

"¿Con estos socios van a aprobar sus presupuestos? Explíquelo en Bruselas", ha animado a Albares de quien ha dicho que "tiene más condecoraciones que un árbol de Navidad" (en alusión a sus comentados vídeos en redes sociales) pero ello no le exime de sus responsabilidades. "El putinismo antieuropeo anida en su Gobierno", ha sentenciado la popular, que ha insistido en que "el problema no son sus socios, son ustedes".

La diputada ha lamentado su actitud con el PP ("o nos piden ayuda o nos insultan"), su "frivolidad" en este asunto, recordando "la legendaria entrevista de Sánchez" en que sugirió que sobra el Ministerio de Defensa, y por último "su incongruencia invalidante", recordando no sólo cómo "han blanqueado a un prófugo putinista", en alusión a Puigdemont y cómo ahora van a ceder a Cataluña "las dos competencias que definen a un Estado, fronteras y ciudadanía".

"Un presidente que socava la soberanía de su país no puede defender la de nadie. Uno que socava el Estado no puede defender Europa", ha dicho sobre las últimas declaraciones de Sánchez, recordando a Albares, por último, el "cinismo" de la defensa de Zelenski mientras se resisten a llamar dictador a Maduro. "El que no tiene autoridad moral para acudir a la ronda es quien la ha convocado", ha zanjado.