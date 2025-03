Los mails de la UCO: el cargo del "hermanísimo" de Sánchez fue creado para cobrar sin trabajar, dejando fuera a jefes

Uno de los nuevos mails interceptados por la UCO y que han motivado el último auto de la juez Biedma es demoledor por tres motivos:

El primero, porque cargos de los conservatorios advirtieron a la Diputación de que el nuevo cargo creado para el "hermanísimo" de Pedro Sánchez –como le llamaban algunos de los conocedores del enchufe antes incluso de que se materializara– iba a ser un "despropósito".

El segundo, porque esos mismos directivos alertaron de que este enchufe hacia saltar hasta los ejes más lógicos de distribución del trabajo: "Los informes de definición de funciones y justificativos para crear esta figura, realizados por las direcciones de los Conservatorios, no tienen ninguna validez porque no están pensados para esta posición dentro del organigrama". Traducido, que ellos trabajaban para organizar los conservatorios pero sin respaldo del organigrama, que dejaba esa capacidad a un cargo, el del hermano, que no desarrollaba ese trabajo ni fue pensada para llevarlas a cabo.

Y el tercero, que nadie hizo caso de esas quejas, es más, sólo han aparecido esos correos tras una intensa búsqueda judicial porque, en las primeras comprobaciones de correos electrónicos, la UCO se encontró con un borrado masivo y sin posibilidad de hacerse con mensajes como los detectados ahora.

La UCO detalla que "el examen de los correos electrónicos de Yolanda Sánchez Baltasar –directora de uno de los conservatorios– no hace sino corroborar las conclusiones ya señaladas en resoluciones anteriores de esta instructora: que la necesidad de creación del Puesto denominado Coordinador de las Actividades de los Conservatorios no tuvo su origen en una de los Direcciones de los mismos, sino que dicha creación les vino impuesta y se les encargó la determinación de sus funciones, para dotar a dicho puesto de algún sentido".

El mensaje

¿Y cuál es el mail clave que prueba estas acusaciones? Hay más mensajes, pero uno en concreto resume todo lo dicho:

Las críticas a la creación del puesto mencionado, que ya fueron subrayadas al analizar los correos del Director del Conservatorio Superior de Música, Evaristo Valentí, y puestas de manifiesto en los interrogatorios ya practicados, se hacen aún más evidentes en un correo recibido por Yolanda con fecha 20-3-2017, en el que aquél, en un documento titulado ‘Comentarios al Organigrama de los Conservatorios profesional y Superior de la Diputación de Badajoz en relación al habitual’, afirma lo siguiente: "Por otro lado, queremos hacer ver que, el hecho de que en el organigrama del Área de Cultura figure una Coordinación de Actividades por encima de la propia estructura de los Conservatorios, nos convertiría en los únicos centros de España (creemos que del mundo), en el que esto es así, y que los informes de definición de funciones y justificativos para crear esta figura, realizados por las direcciones de los Conservatorios, no tienen ninguna validez porque no están pensados para esta posición dentro del organigrama".

Y añade: "Sería además un despropósito, que estando nosotros por debajo de esta figura, fuéramos los que definiéramos sus funciones…". Lo que tenían que hacer el trabajo de organización. ¿por qué motivo? Pues el obvio, que el cargo de David Sánchez no fue definido para trabajar. Por eso puso ausentarse sin problema alguno para el desarrollo de la labor de los conservatorios. Porque realmente era un cargo innecesario e inventado.

