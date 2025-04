Ábalos gestionó en coordinación con Aldama e Hidalgo los mensajes del rescate a Air Europa sin estar aprobado

La UCO relata en su último informe todo un sistema de coordinación, no sólo de las negociaciones del rescate de Air Europa, sino hasta de las comunicaciones oficiales lanzadas por el Gobierno, antes de que la ayuda de 475 millones de euros fuera aprobada. Un sistema que contaba con un control de los mensajes oficiales por parte del Ministerio de José Luis Ábalos y hasta de él personalmente y, además, en coordinación con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo, a quien se informaba de todo y de quien se trasladaban mensajes y hasta sensaciones.

"Como puede leerse, el primer punto que destaca KOLDO es dar por hecho la aparición en medios de comunicación de declaraciones oficiales sobre el rescate de AIR EUROPA. En relación con ello, citó "Primer paso conseguido", señala la UCO en referencia a una nota de prensa oficial que anticipó ya el rescate sin que se hubiese aprobado. "Por otro lado, KOLDO dio cuenta de cuándo podría estar preparado el borrador de la pretendida nota de prensa. Un día más tarde, ALDAMA se dirigió a KOLDO para preguntarle si sabía algo de las declaraciones, respondiendo KOLDO que "no se supone que la hace Saura", "le llamo ahora", "Pido me manden nota", "Y te la mando". Y hay que recordar que Aldama era el asesor de Javier Hidalgo en Gloablia-Air Europa y Koldo el asesor estrella del ministro Ábalos.

"Prácticamente en paralelo, HIDALGO le preguntó por este mismo asunto a ALDAMA, quien respondió mediante un mensaje de audio que a continuación se transcribe: "He hablado con él hace media hora más o menos y están preparándola, lo que... lo que a lo mejor la hace él, porque van a hacer una nota de prensa desde el Ministerio y luego la distribuyen a los medios, entonces me ha dicho que lo más seguro es que la haga él, pero la están preparando ahora, hace un... media hora te digo, que he estado hablando con él y la estaban preparando. Si, la sacan hoy, me han dicho que no me preocupe que la sacan hoy, venga un abrazo". Evidentemente la nota no la podía escribir Koldo, con lo que, teniendo en cuenta que todo lo que hacía contaba con el respaldo de Ábalos, parece obvio quién estaba coordinando todo el operativo oficial: Ábalos.

La UCO añade que en la nota de prensa publicada el día 9 de agosto de 2020, "se hace referencia a las palabras de ÁBALOS, señalando "las conversaciones vienen de lejos, ya que, como reconoció el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el contacto con las aerolíneas ha sido "casi diario" desde que el covid-19 paralizó completamente el sector".

La UCO extracta más conversaciones: "Sin novedades en este asunto, a las 16:27 horas, ALDAMA insistió a KOLDO sobre la publicación de este comunicado, haciendo alusión al nerviosismo de HIDALGO provocado por este tema". Porque la ida y venida de mensajes entre Hidalgo y la estructura del Ministerio era continua.

Hay más pruebas que avalan estas conclusiones: "HIDALGO le comenta a ALDAMA "¿no han dicho nada no?". A este respecto, KOLDO advirtió a ALDAMA de que no tenía intención de remitirle su contenido [de la nota de prensa] pero que se ponía en contacto telefónico con él. Sin embargo, ALDAMA exigía la nota, aclarando que la "llamada no me vale", e insistiendo en que "tengo que enseñarle algo a éste". Dos minutos más tarde de este intercambio de mensajes KOLDO-AlDAMA, el primero se dirigió a ÁBALOS para interrogarle "jefe perdóname pero sabes algo de la nota de prensa por favor lo digo por éste que le va dar algo", en referencia a Hidalgo.

Lo cierto es que dieron todo tipo de explicaciones e información a Aldama y le satisfizo hasta el punto de que la celebró con Hidalgo.

La UCO detalla: "Seguidamente, KOLDO volvió a dirigirse a ALDAMA para solicitarle que le cogiera el teléfono y señaló "Es que está dormido jose ahora mismo" "por eso te pido espera una hora". Tres minutos más tarde, ALDAMA le remitió a KOLDO una captura de pantalla de su conversación vía WhatsApp con SAURA [secretario de Estado de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez en ese momento], donde puede leerse cómo ALDAMA se dirigió a éste por ese medio con el fin de mantener una conversación telefónica. Seguidamente, KOLDO le indicó "te llama Pedro Saura en 30 m", y, en relación con ello, agregó "llama a José y cuenta lo que te dice Saura". De esta forma, una vez más, el peso del devenir de la nota de prensa recaía en Ábalos".

La UCO concluye narrando que "a este respecto, ALDAMA parecía negarse a hablar con ÁBALOS citando "llama tú por favor a mí la verdad no me apetece si me va a mentir paso y si no lo va hacer que lo diga y ya está no pasa nada y dejamos esta angustia de una vez que el otro haga lo que quiera y listo". Cabe recordar que habrían pasado tres días desde la llamada de ALDAMA - ÁBALOS dónde éste último se habría comprometido con ALDAMA. Tras este mensaje, KOLDO aceptó e instó a ALDAMA a soportar esa situación, citando "Son días", "Y todo va salir".

"Todo va a salir" y salió, efectivamente.

