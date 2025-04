Escándalo en el caso David Sánchez: la Fiscalía intenta desacreditar a una testigo clave tras ocultar su denuncia

La Fiscalía ha intentado desacreditar el testimonio de la directora de orquesta Cristina de Frutos en el caso de David Sánchez tras haber ocultado su denuncia sobre la supuesta adjudicación irregular de una plaza en la Diputación Provincial de Badajoz al hermano del presidente del Gobierno durante tres meses.

Cristina de Frutos compareció este viernes como testigo tras denunciar en los medios de comunicación que cuando concursó a la plaza de coordinador de conservatorios de Badajoz le dijeron que la plaza iba a ser adjudicada al hermano de Pedro Sánchez. La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz Beatriz Biedma investiga en esta causa delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Cristina de Frutos aseguró en su declaración que el director del Conservatorio de Plasencia y director de la banda de la Diputación de Cáceres, Antonio Luis Suárez Moreno, le avisó de que la plaza a la que optaba era para David Sánchez. Según De Frutos, dos o tres días antes de la entrevista aproximadamente, Suárez le mandó el siguiente Whatsapp, que si bien no lo conserva se podría recuperar: ‘Ya sé para quién es el puesto, es para el hermano de Pedro Sánchez’. "Me dijo que él tenia contactos con la Diputación de Badajoz, pero no me dijo quien se lo había dicho o yo no lo recuerdo", añadía De Frutos.

Según la directora de orquesta, en la entrevista "ni siquiera le hicieron preguntas, a pesar de que en la valoración a David Sánchez consta que a él sí se las hicieron". "Cuando vi que en su valoración decían que Sánchez había contestado bien a las preguntas del tribunal me sentí en desigualdad de condiciones pues a mí no me habían hecho preguntas", apuntaba.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que la directora de orquesta desveló en sede judicial para sorpresa de todos que denunció estos hechos ante el Ministerio Público hace tres meses, pero que fue ignorada: "Llamé a Fiscalía y me dijeron que no podían hablar. Me dieron una dirección y mandé un correo a la fiscal el 7 de febrero". En ese momento de la declaración, la propia fiscal del caso Begoña García Boró confirmaba en la sala lo dicho por Cristina de Frutos.

A continuación, la fiscal con un tono muy duro y visiblemente enfadada interrogaba a la testigo intentando desacreditar su testimonio y sin apenas dejarla contestar. Todo ello, mientras tomaba notas de todas sus palabras sin parar.

La fiscal preguntaba a De Frutos por qué no recurrió el concurso de la plaza. La directora de orquesta afirmaba que "en todo momento fue una sospecha" de irregularidad y que cuando le llamaron de la Diputación para la entrevista creyó que se podía presentar quien fuera. Después señalaba que "no sabía como denunciarlo entonces" y que "sola no se atrevía".

Posteriormente, la fiscal intentaba justificarse por no haber dado curso a su denuncia del pasado mes de febrero enviada por email: "A la Fiscalía llegan miles de correos. En el suyo denunciaba que se sentía perjudicada porque tenía buenas calificaciones, pero no se refirió a David Sánchez, sino, yo la hubiera propuesto" para declarar.

David Sánchez y su "paraguas de actividades"

David Sánchez declaró también este viernes por segunda vez como imputado ante la juez Biedma, que investiga su contratación en la Diputación Provincial de Badajoz como coordinador de los conservatorios primero y después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

El hermano de Pedro Sánchez compareció durante cerca de media hora, pero solo contestó a su abogado. Aseguró que la "Oficina de Artes Escénicas" que dirigía y que en su primera declaración no supo describir, ni ubicar, no es un sitio físico, sino un "paraguas de actividades que intentaba servir de plataforma para poder proyectar recursos locales, de artistas, promover producciones propias". Además, negó que supiera con antelación que se iba a adjudicar una plaza en la Diputación de Badajoz a su amigo íntimo, el exfuncionario de Moncloa Luis Carrero, y que fue un "malentendido" y por eso envió un correo a Carrero dando por hecho su contratación.

