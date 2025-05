El audio de la tensa declaración de Bolaños ante Peinado por el caso Begoña: "¿A qué obedece que esboce una sonrisa?"

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, reprochó al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su declaración como testigo del pasado 16 de abril en el marco del caso Begoña Gómez que contestara con "evasivas" a sus preguntas, advirtiéndole de que se iba a ver "obligado" a acordar un careo para contrastar sus respuestas.

Libertad Digital publica el audio de la declaración que se extendió durante hora y media en la que el instructor elevó el tono en varias ocasiones ya que Bolaños estaba "contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial". "Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso", espetó el ministro, al que se le preguntó sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en calidad de personal eventual de La Moncloa.

El juez llegó a cuestionar la actitud de Bolaños en su testifical. "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa", le interpeló. "Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa", contestó Bolaños, lo que llevó a que el magistrado le dijese que quizás sería porque "no está habituado a un interrogatorio". "Desde luego que no, claro", zanjó el ministro.

Según el juez Peinado, Bolaños recurrió a una "forma de contestar con evasivas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como negarse a contestar", algo a lo que está obligado un testigo. "Si es una evasiva, no es usted el que lo debe evaluar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal", le recordó el magistrado.

En lo referido al nombramiento de Álvarez, las respuestas del titular de Justicia no agradaron al juez. "Le vuelvo a preguntar porque ante la discrepancia me voy a ver obligado en la necesidad de suspender esta diligencia y practicar otra", advirtió el magistrado, que indicó que la misma consistiría en un careo entre Bolaños y el que fuera vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno Alfredo González, quien declaró previamente como testigo en la causa. "Está siendo sorprendente la contestación que usted hace al hilo del testimonio que prestó González", añadió Peinado.

Para Bolaños, no había "ninguna discrepancia" en ambas declaraciones. "Él (González) dice, y yo digo, que a él los nombres de las personas que van a ser propuestos por él se los dan los responsables directos de las personas de las que van a depender esos eventuales. A él le dan ese nombre para hacer la propuesta de nombramiento y él lo hace. Creo que estoy diciendo lo mismo que él ha declarado", se explicó.

Peinado, a Bolaños: "¿Lo cree o está seguro?"

Minutos antes, el juez reprochó a Bolaños que le contestara "con cierto titubeo" sobre quién acordó el nombramiento de Alfredo González como vicesecretario general de Presidencia.

El ministro explicó que el nombramiento había estado a cargo del Consejo de Ministros. Ante la pregunta de quién propuso a González, aseguró: "Seguramente yo". Al hilo, Peinado repreguntó si podía afirmar aquello "rotundamente" y Bolaños incidió en que se trataba de un nombramiento acordado hace "siete años"; aún así, señaló que "lo lógico" era que lo hubiese propuesto él.

Tras ahondar en la designación de González, el instructor le exhibió al ministro la declaración que éste realizó en sede judicial en el marco de esta causa para explicar el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez.

Bolaños indicó que lo que había escuchado le parecía que se ajustaba "bastante" a "la realidad de cómo se hacen los nombramientos". El juez, sin embargo, se mostró disconforme con la respuesta: "¿Lo cree o está seguro? Vamos a ver, mire, una cosa son las creencias y otra cosa son los testimonios que tienen que prestar los testigos".

A raíz de las repreguntas del juez, Bolaños reiteró que no discrepaba de las declaraciones del exvicesecretario general de Presidencia. "Le insisto, de lo que he escuchado del testimonio del testigo, el señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo", respondió.

El ministro se desvinculó de los nombramientos

En el marco de la testifical, el magistrado también le preguntó a Bolaños si conocía "las funciones que desarrollan cada una de las personas que trabajan con independencia del carácter de su condición de personal para la Secretaría General de la Presidencia y en concreto durante el periodo que ostentaba ese cargo". "No podía saber qué actividad diaria tenía cada uno de los trabajadores porque eran en torno a mil personas", aclaró Bolaños.

El ministro explicó que "sabía las funciones que hacían las personas que estaban más cercanas" a él y que "trabajaban en el día a día". "No participé en prácticamente en ninguno de los (nombramientos) que se hicieron en aquella época, piense que hubo un cambio de gobierno, hubo en torno a 100 nombramientos eventuales", apostilló.

Cerca del final de la hora y media de declaración, el magistrado acordó "suspender la declaración" y emplazó a Bolaños a que saliera "de la sala" para que recabase "la información suficiente" para aclarar quién era el responsable de la coordinación del personal del Palacio de la Moncloa.

"Como estamos en la sede de donde se dispone de todos los archivos necesarios para constatar quién es la persona, le voy a pedir que salga de la sala, nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información. ¿Ha entendido?", le indicó Peinado. Unos minutos después, Bolaños le dio el nombre de esa persona, informándole además de que el puesto de Álvarez "pertenece al Gabinete de la Presidencia del Gobierno".

