Con esta frase, Meri Villanueva, da título al primer capítulo del documental "20:11, Sobrevivir a la DANA" que el Grupo Libertad Digital ha estrenado con un programa especial de Es la Mañana de Federico, en directo, desde Valencia. La pieza arranca con Meri en el lugar donde se encontró el cuerpo de su padre, 10 días después de la tragedia. Unos hechos que ha relatado este viernes en esRadio.

Con este trágico contexto, Federico Jiménez Losantos y Vanessa Vallecillo han preguntado a Meri Villanueva por el momento en el que la afectada por la DANA encontró el cuerpo de su padre después de la riada en un lugar que todavía le causa escalofríos: "Es un lugar muy doloroso donde mi padre estuvo muy abandonado y al que sigo yendo a pesar de que sé que no está ahí". Un espacio que se encuentra "exactamente igual que el primer día" ya que nadie lo ha adecuado ni limpiado: "Ese es el respeto que nos tienen a mi padre y a mí".

Meri ha recordado que hizo varias llamadas al 112 y que no fueron atendidas. "Si no es urgente, cuelgue", le decían cuando llamaba para pedir por todos los medios posibles que atendieran a su padre, que estuvo durante horas agarrado a una valla ante los ojos impotentes de los vecinos hasta que finalmente la riada se lo llevó. "Estuvo en una valla esperando el rescate que nunca llegó", ha sentenciado para ejemplificar el "abandono" que sufrió su padre por parte de las administraciones.

Especial de 'Es la Mañana de Federico' desde Valencia, recordando la Dana

¿Qué hay que hacer para que te hagan caso?

Además, la ciudadana ha denunciado que los primeros días tras la tragedia no hubo presencia militar ni del Estado en las zonas afectadas y que el cuerpo de su padre lo encontraron gracias a Denís: Un voluntario que encontró el cuerpo de su padre en apenas 5 horas. Una sensación de desamparo que, lejos de haberse remediado, se ha hecho mayor con el paso del tiempo. "Me he plantado en el Congreso; he llamado al rey, es decir a la Casa Real; he hablado con el defensor del pueblo; he ido a las Cortes Valencianas; he ido a plenos en Catarroja y no he obtenido respuesta, ¿Qué tiene que pasar en este país para que te hagan caso?", se ha cuestionado Meri Villanueva.

De la misma forma, la familiar de uno de los fallecidos ha lamentado que se hiciera un "funeral de Estado" en el que ni si quiera se invitase a los afectados por la riada: "¿Cómo puede haber un funeral de Estado y que me entere por la prensa?". Una situación que le pareció todavía más grave cuando se acercó a la Iglesia a preguntar por el acto de luto y le ofrecieron "entradas para el funeral" de forma frívola.

Hoy, día 9, se han estrenado los dos primeros capítulos que ya tienen disponibles en el canal de Youtube de Libertad Digital. El viernes que viene, día 16, se publicarán dos capítulos más en los que se abordarán también otras cuestiones en torno a esta tragedia: El problema con las infraestructuras, la salubridad, los comercios y el abandono tan alejado de la normalidad que a día de hoy siguen sufriendo los afectados.

