Miquel Ramón rescató a cuatro personas durante la dana: "Sin vosotros no me voy" Miquel no pensó en las consecuencias: "Cuando ves que tienes la posibilidad de hacer algo, salvar una vida es también salvar la tuya".

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

Se necesita actualización Para reproducir este audio necesita actualizar su navegador. Entrevista a Miquel Ramón Martí Descargar

Ponlo en tu web

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Ponlo en tu web Copia el código HTML para insertar el audio "Entrevista a Miquel Ramón Martí" en tu blog, página web o en un foro. Puedes cambiar el ancho antes de copiar y pegar el código. Ancho: Código: <iframe width="100%" height="40" src="https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/embed/7252403.html" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> Copiar al portapapeles