Illa se justifica: "Hablo catalán menos cuando parte de la audiencia no es de aquí" y "tengo que hablar en castellano"

Primer aniversario de las últimas elecciones autonómicas catalanas. Doce meses después del fin de la hegemonía estrictamente separatista en favor de un Govern del PSC sostenido por ERC, tanto el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, como el jefe de la oposición, Carles Puigdemont, se han lanzado a hacer balance.

Illa está embarcado en una campaña de gestos hacia los votantes independentistas que muy ocasionalmente trata de compensar con algunas pocas palabras en español generalmente dirigidas a los ciudadanos no nacionalistas. Sin embargo, todo es poco para los independentistas en materia lingüística y el "president" es objeto de duras críticas cuando habla en español.

En una entrevista en el canal catalán de TVE, Illa se ha justificado ante los separatistas en los siguientes términos: "Hablo siempre en catalán menos cuando parte de la audiencia no es de aquí y me tengo que expresar brevemente en castellano".

Pero en lo que no hay excepción es en la práctica política en materia lingüística. El PSC es uno de los partidos que firmará este martes el "Pacte Nacional per la Llengua", otra vuelta de tuerca en la discriminación del idioma español en Cataluña que será impulsada por la Generalidad con más de doscientos millones de euros sólo para el primer ejercicio.

Illa también ha hablado de Puigdemont, al que ha manifestado todos sus respetos "como expresidente de la Generalidad, líder de Junts y diputado". Preguntado sobre si se reunirá finalmente con Puigdemont, el actual 'president' ha manifestado que "buscaremos el momento de vernos", aunque no ha querido aclarar si será en Waterloo o en una hipotética vuelta de Puigdemont a España.

Sobre la última vez que el prófugo visitó Barcelona, el pasado 8 de agosto, fecha de la investidura de Illa, el dirigente socialista ha señalado que hubo "errores" en el dispositivo policial (a cargo del gobierno saliente de ERC), "pero eso no quiere decir que haya algún hecho sancionable desde un punto de vista penal".

Illa sólo se ha permitido una crítica a Puigdemont por ese episodio de la aparición y desaparición en Barcelona del prófugo. "Jugar con las instituciones no es bueno. Un pleno de investidura es uno de los más importantes que se pueden llevar a cabo en el 'parlament'. Reclamo respeto por las instituciones, que son de todos", ha señalado Illa.

Los ataques de Puigdemont

Quien no ha tenido remilgo alguno de arremeter contra Illa ha sido Puigdemont, que ha organizado en Bélgica una reunión de su grupo parlamentario para impartir instrucciones de manera presencial. Según Puigdemont, "Cataluña acusa una alarmante falta de liderazgo", "no se escucha la voz del Govern alzarse indignada por el desastre monumental de 'Rodalies' (los Cercanías de Renfe)", "cuando hay un fallo crítico como el del apagón no hay liderazgo, el presidente no está, no da la cara, no dice nada no fuera caso de que diga algo que pueda incomodar al de Madrid" y los socialistas "han convertido la Generalidad en un Gobierno Civil".

Puigdemont también se ha referido al capotazo del Círculo de Economía, que pidió a Illa la pasada semana que busque pactos con Junts en vez de con ERC y los "Comuns". El prófugo ha tachado de intervencionistas las medidas de Illa y sus socios, a los que se refiere como "el tripartito" y les ha acusado de utilizar una "motosierra" en contra de pequeños propietarios a quienes califican de especuladores.

Otro de los guiños de Puigdemont a los empresarios ha venido a cuento de la reducción de la jornada laboral que planea el Gobierno a instancias de Sumar. Puigdemont también ha reclamado un salario mínimo y unas pensiones más elevadas en Cataluña para adaptarse al coste de vida de la región.