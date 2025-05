Mientras el Gobierno no deja de afirmar que no hay nada en la investigación judicial que afecte al rescate de Air Europa, la UCO no deja de aportar nuevas pruebas. Los investigadores resumen un mensaje capturado del 9 de septiembre a las 09:26 horas de la siguiente manera: "Aldama envió a Nuria -secretaria de Hidalgo- el siguiente mensaje de WhatsApp: "Buenos días, corazón, esto que te voy a comentar es sólo para ti no digas que lo sabes por mí por favor y es para tu tranquilidad. Ayer por fin conseguimos la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación. Besazo y tranquila todo se arreglará no sé si valorarán el trabajo que se está haciendo pero todo se va a arreglar besos".

La nueva evidencia se suma a un mensaje enviado por José Luis Ábalos y publicado ya por Libertad Digital que deja claro su papel predominante en el diseño y negociación del rescate de Air Europa dos meses antes de que fuese aprobado. La UCO está convencida de que, por el camino, el exministro recibió como pago por "las molestias generadas" -como le llamó Víctor de Aldama- las vacaciones pagadas en Villa Parra, la mansión de Marbella pegada a un prostíbulo. Y también sostiene la UCO que Aldama -que trabajaba como asesor de Gloabalia-Air Europa por 12.100 euros al mes- se valió de su influencia sobre Koldo García Izaguirre y Ábalos para influir en la concesión del rescate de la aerolínea.

Ahora estas dos nuevas pruebas certifican el compromiso del "Gobierno" de conceder el rescate dos meses antes de que fuera aprobado en consejo de ministros y que Ábalos, Koldo, y el hombre de confianza de María Jesús Montero en la SEPI -el organismo encargado de materializar y pagar el rescate- estaban coordinados para materializar y agilizar ese rescate. Todo ello, con hilo directo con el CEO de la compañía, Javier Hidalgo, a través de Víctor de Aldama.

La UCO ha descrito ya en su último informe todo un sistema de coordinación, no sólo de las negociaciones del rescate de Air Europa, sino hasta de las comunicaciones oficiales lanzadas por el Gobierno, antes de que la ayuda de 475 millones de euros fuera aprobada. Un sistema que contaba con un control de los mensajes oficiales por parte del Ministerio de José Luis Ábalos y hasta de él personalmente y, además, en coordinación con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo, a quien se informaba de todo y de quien se trasladaban mensajes y hasta sensaciones.

"Como puede leerse, el primer punto que destaca KOLDO es dar por hecho la aparición en medios de comunicación de declaraciones oficiales sobre el rescate de AIR EUROPA. En relación con ello, citó "Primer paso conseguido", señala la UCO en referencia a una nota de prensa oficial que anticipó ya el rescate sin que se hubiese aprobado. "Por otro lado, KOLDO dio cuenta de cuándo podría estar preparado el borrador de la pretendida nota de prensa. Un día más tarde, ALDAMA se dirigió a KOLDO para preguntarle si sabía algo de las declaraciones, respondiendo KOLDO que "no se supone que la hace Saura", "le llamo ahora", "Pido me manden nota", "Y te la mando". Y hay que recordar que Aldama era el asesor de Javier Hidalgo en Gloablia-Air Europa y Koldo el asesor estrella del ministro Ábalos.

"Prácticamente en paralelo, HIDALGO le preguntó por este mismo asunto a ALDAMA, quien respondió mediante un mensaje de audio que a continuación se transcribe: "He hablado con él hace media hora más o menos y están preparándola, lo que... lo que a lo mejor la hace él, porque van a hacer una nota de prensa desde el Ministerio y luego la distribuyen a los medios, entonces me ha dicho que lo más seguro es que la haga él, pero la están preparando ahora, hace un... media hora te digo, que he estado hablando con él y la estaban preparando. Si, la sacan hoy, me han dicho que no me preocupe que la sacan hoy, venga un abrazo".

Evidentemente la nota no la podía escribir Koldo, con lo que, teniendo en cuenta que todo lo que hacía contaba con el respaldo de Ábalos, parece obvio quién estaba coordinando todo el operativo oficial: Ábalos.

Todo ello sin contar con las reuniones del 16 de julio -antes incluso de que el rescate fuese solicitado (se pidió el 10 de agosto)- que mantuvieron Begoña Gómez y Javier Hidalgo y Pedro Sánchez, Nadia Calviño y José Luis Ábalos para afrontar el rescate.

