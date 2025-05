La investigación del rescate del Gobierno a Air Europa, en el aire: el juez Peinado se queda solo

La investigación del rescate millonario del Gobierno de Pedro Sánchez a la compañía Air Europa está en el aire. El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, espera un informe elaborado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el rescate de 475 millones de euros del Ejecutivo socialista a la aerolínea de Globalia en el marco del caso Begoña Gómez.

La UCO solicitó el pasado mes de marzo al instructor todos los interrogatorios efectuados sobre este asunto en sede judicial para elaborar dicho informe. Mientras tanto, el diario El Mundo publicaba este miércoles varios mensajes de Pedro Sánchez que acreditan su interés personal en que el citado rescate saliera adelante.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el juez Peinado se ha quedado solo en la investigación del rescate de Air Europa. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que inició la investigación de la trama Koldo remitió el pasado mes de octubre al Tribunal Supremo en una exposición razonada la parte de la instrucción que afectaba al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, incluyendo el citado rescate de la aerolínea. No obstante, este lunes el magistrado del Supremo Leopoldo Puente descartó también investigar esta parte del procedimiento al no hallar por el momento indicios delictivos contra Ábalos".

El magistrado del Supremo afirmó en un auto: "Las conductas que se atribuyen a los aquí investigados y que son objeto de la presente causa especial no se corresponden con la eventualmente ilícita o antijurídica concesión de una licencia de hidrocarburos a Villafuel o con la pretendidamente irregular concesión de ayudas económicas públicas a la empresa Air Europa. En realidad, en la presente causa especial ni siquiera consta indicio alguno relativo a que la licencia de hidrocarburos o la concesión de las ayudas económicas a Air Europa, decisiones ambas que no correspondían a la competencia del Sr. Ábalos, resultaran contrarias a Derecho".

"Es evidente que una, la concesión de la licencia, y otra, la ayuda económica pública, podrán haber sido o no otorgadas de manera regular. Sin embargo, no se advierte en este momento la existencia de indicio alguno de que cualquier persona aforada ante este Tribunal Supremo, ya que no el Sr. Ábalos Meco, pudiera haber incurrido con relación a ellas en una conducta pretendidamente delictiva", destacaba el Supremo.

Si la acusación popular considera la existencia de indicios de cualquier actuación irregular en la concesión de la licencia o de la ayuda económica pública, así deberá hacerlo valer ante los órganos jurisdiccionales competentes. Y solo para el caso de que, en el curso de la investigación emprendida en los mismos, alguno de aquellos indicios pudiera apuntar sólidamente a la eventual responsabilidad de alguna persona aforada ante este Tribunal Supremo, a nosotros nos correspondería, desde ese momento, pero no ahora, la competencia para investigarlos", añadía Puente.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Peinado tendrá que decidir ahora si avanza en solitario con la investigación del rescate de Air Europa una vez reciba el informe de la UCO. Todo ello, en el marco del caso Begoña Gómez y después de que la Audiencia Nacional y el Supremo lo hayan descartado a día de hoy".

"El propio juez Peinado podría plantearse citar al empresario Víctor de Aldama, en función de los nuevos datos que aporte en su informe la Guardia Civil. No obstante, aunque Aldama guarda información sobre Begoña Gómez, no tendría datos especialmente relevantes para la investigación judicial en relación al rescate de la aerolínea", afirman.

Peinado aprecia "indicio delictivo" contra Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, afirmaba en un auto que existe un "indicio delictivo" de Begoña Gómez en el rescate millonario del Gobierno de su esposo Pedro Sánchez a la aerolínea Air Europa.

Según Peinado, "sí que existen hechos que, aunque desconocidos inicialmente, lo que permitió a la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, apreciar como una conjetura la probabilidad de ese bloque de hechos que se contenían en la denuncia inicial, ya ha desaparecido ese carácter de mera conjetura, siendo desde luego, un indicio delictivo, y que, afecta directamente, en cuanto a la participación en los mismos, de la investigada Begoña Gómez Fernández".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.