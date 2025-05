La Fiscalía se mete en política para salvar a Sánchez del caso hermanísimo: "No ostentaba notable influencia en el PSOE"

La Fiscalía ha desvinculado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez del 'enchufe' de su hermano David Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz: "No ostentaba una notable influencia en el seno del Partido Socialista Obrero Español".

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma procesó el mes pasado del hermano del presidente del Gobierno y a otras 10 personas por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según la magistrada, la contratación de David Sánchez se produjo "a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad". Además, la magistrada recordaba el testimonio del diputado de Cultura, Ricardo Cabezas. Este afirmó que a David Sánchez "lo conoció en julio de 2018, y que sabía que se dedicaba a la música porque cuando conoció a Pedro Sánchez después de un mitin en Badajoz, en una conversación informal, éste se lo comentó, que no recuerda la fecha exacta, pero cree que fue cuando Pedro Sánchez intentaba recuperar la Secretaría General del PSOE".

El recurso de 125 páginas de la fiscal Begoña García Boró presentado ante la Audiencia Provincial de Badajoz en el que se pide el archivo definitivo del caso David Sánchez, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "la conclusión incriminatoria alcanzada por la instructora acerca de la creación de un puesto de trabajo ad hominem, se contradice con diversos extremos resultantes de la instrucción practicada".

"Al margen de su pertenencia al mismo partido político, no se ha acreditado, ni siquiera se alude a ello en la resolución impugnada, que persona o personas del entorno de David Sánchez o relacionadas con el mismo y D. Miguel Ángel Gallardo pudieran dar razón de las causas por las que este pudiera haber diseñado un plan criminal dirigido a beneficiar a D. David Sánchez en el mes de octubre de 2016.", añade.

"Resulta notorio que el 1 de octubre de 2016 el hermano del encausado, D. David Sánchez, renunció a la dirección del Partido Socialista Obrero Español después de que la dirigencia de su partido votara contra su propuesta de celebrar elecciones primarias y un congreso extraordinario. Es decir, al momento en el que, en opinión de la instructora, se forjó el plan criminal para la creación de un puesto de trabajo a medida para D. David Sánchez, su hermano no ostentaba una notable influencia en el seno del Partido Socialista Obrero Español", destaca.

Según la Fiscalía, "en las primarias del referido partido político, celebradas en el mes de mayo de 2017, D. Miguel Ángel Gallardo, como expuso en su declaración como investigado, expresase su público apoyo a la candidatura presentada por Dña. Susana Díaz, en detrimento de la presentada por el actual Presidente del Gobierno de España y hermano de D. David Sánchez".

"Esta circunstancia casa ciertamente mal con la posibilidad de apreciar en el Presidente de la Diputación de Badajoz, y en buena lógica en el de las subordinadas con las que, en opinión de la instructora, se habría concertado, ánimo alguno de beneficiar a David Sánchez o a personas de su entorno En definitiva, no se alcanza a entender que D. Miguel Ángel Gallardo pudiera estar dispuesto a delinquir en favor de D. Pedro Sánchez o de su entorno, cuando no solo no le prestaba su apoyo para liderar el partido, sino que se posicionaba claramente en su contra", subraya.

"Desconocemos la relevancia"

"Desconocemos la relevancia", continúa el escrito, "de la afirmación que se quiere destacar acerca de cómo D. Ricardo Cabezas supo de la profesión de D. David Sánchez. En la grabación consta como D. Ricardo Cabezas al serle preguntado el momento en que conoció a D. David Sánchez afirma que fue cuando él tomo posesión en la Diputación en julio de 2018 manifestando espontáneamente a continuación, que sabía que era músico porque se lo dijo D. Pedro Sánchez en un proceso de primarias federal, en ese momento se iba a presentar a las primarias sería sobre 2017, estuvo en Extremadura haciendo campaña para captar votos para ser elegido secretario general".

"En una conversación informal hablando con varios al decirle que el declarante era músico le dijo que igual que su hermano que era músico y director de orquesta. Pedro Sánchez se iba a presentar a las primarias para ser elegido secretario general. Fue en Badajoz, en el hotel Zurbarán. Antes no sabía que David era músico, antes tampoco le conocía. Cuando acabó el mitin, en un corrillo le preguntó a que se dedicaba, al decirle que era músico le dijo, igual que mi hermano", concluye.

