Iustitia Europa pide que Sánchez declare en el Supremo por el rescate de Air Europa: "¿Qué le debe a Hidalgo?"

Iustitia Europa ha solicitado formalmente a la acusación popular liderada por el Partido Popular que promueva ante el Tribunal Supremo la citación como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su mujer, Begoña Gómez, en el marco de la investigación sobre el rescate público de Air Europa en 2020. Así lo ha confirmado este domingo el abogado y presidente de la asociación, Luis María Pardo, en una entrevista en el programa La Trinchera de Llamas, en esRadio.

La petición se sustenta, según Pardo, en los Whatsapp revelados esta semana por el diario El Mundo, que muestran un intercambio entre Pedro Sánchez y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, apenas cinco días después de una llamada del empresario Pepe Hidalgo a Begoña Gómez. "Yo creo que hay una serie de porqués que elevan al indicio racional de que lo que sucedió con el rescate de Air Europa no fue nada normal, sino todo anormal", ha declarado.

Durante la entrevista, Manuel Llamas y Carlos Cuesta han ido enumerando todos los indicios que rodean toda la causa relacionada con la trama Ábalos-Koldo-Aldama y han hablado de ese "presunto cobro de comisiones ilegales" que en palabras de Llamas se hizo "con el fin de acelerar, promocionar, facilitar, desbloquear el rescate público de una compañía". En este contexto, Pardo ha insistido en que existen "informes de la UCO y de los investigadores que señalan que hubo reuniones" en las que participaron personas como Víctor de Aldama y Begoña Gómez.

Iustitia Europa pide también que se incorporen al procedimiento los mensajes de WhatsApp vinculados a la operación, que se traslade al Supremo el informe elaborado por la SEPI sobre el rescate, y que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigue en profundidad lo ocurrido. "Lo que tiene que hacer ahora mismo la Dirección Unificada (que la lleva el Partido Popular), a nuestro juicio, es solicitar la testifical de Sánchez, solicitar la testifical de Begoña Gómez, que se aporte en el procedimiento el rescate de la SEPI y dar orden a la UCO para que se investigue qué pasó con el rescate de Europa", ha resumido el abogado.

Para el presidente de Iustitia Europa, hay una "conexión lógica" entre los actores implicados en la trama Koldo y los responsables del rescate a la aerolínea. "Ahí tenemos a Nadia Calviño, tenemos a María Jesús Montero, tenemos al que fue ministro Ábalos, tenemos a Aldama, tenemos a Koldo... Yo creo que todo el mundo sabía lo que pasó con el rescate de Air Europa, excepto la ciudadanía", ha asegurado.

Carlos Cuesta ha planteado durante la entrevista la conveniencia de una investigación específica sobre Begoña Gómez. "Si la dinámica era pagar para conseguir esa influencia y las dos personas que más interés han mostrado han sido Begoña Gómez y Ábalos, ¿por qué de Begoña Gómez no?", ha preguntado a Pardo, a lo que este ha respondido: "Pues evidentemente sí. Además, no comprendo cómo todavía no se ha iniciado esa investigación".

Pardo también se ha referido a la rapidez con la que se aprobó el rescate: "Se rescató a Air Europa en 75 días, en una pandemia, con un estado de alarma, donde prácticamente en 75 días se hizo lo que se hace normalmente en 450. Y esto no se lo cree nadie", ha denunciado. El abogado ha sostenido además lo imprescindible de investigar no sólo la legalidad formal del proceso, sino también los posibles delitos de "tráfico de influencias, prevaricación, cohecho o delitos contra la administración pública" que hay detrás.

"¿Qué le debe el Gobierno a Hidalgo? ¿Qué le debe el Partido Socialista a Air Europa?", se ha preguntado al cierre de la entrevista, advirtiendo que es ahí donde "está la clave". "Porque hay algo, tiene que haber algo, porque si no es incomprensible que hicieran todo este cúmulo de irregularidades o indicios supuestos de irregularidad para rescatar a una compañía de esta manera".