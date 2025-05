Azcón aboga por abrir al capital privado la inversión en las redes de transporte de energía

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha abogado este miércoles por "abrir la inversión en las redes de transporte al capital privado". "Si seguimos confiando solo en la inversión pública para mejorar la red de energía de nuestro país, no seremos capaces de atraer a España todas las inversiones en centros de datos que hoy están llamando a nuestra puerta", ha lamentado en el foro DCD Connect, organizado por Data Center Dynamics.

"No solo tenemos que pensar en desbloquear el límite de energía en la red de transporte, no solo hay que acelerar la inversión, no solo hay que reducir los plazos de planificación quinquenal que, en la actualidad, está haciendo Red Eléctrica. Debemos apostar por los almacenamientos de energía de una forma mucho más seria, con bombeos reversibles y, por supuesto, también a través de baterías", ha defendido.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado "una cuestión que es definitiva, y que es conseguir que el Gobierno de España entienda que los centros de datos son infraestructuras estratégicas, y que necesitamos energía suficiente para poder seguir desarrollándolos".

"No puede ser que el Gobierno de España hable de una burbuja de centros de datos cuando economías mucho más avanzadas que la nuestra tienen muchos más centros de datos que los que tenemos en España. En Aragón sabemos que el desarrollo de la economía pasa por que seamos capaces de atraer más centros de datos. No hay burbuja, lo que necesitamos son más centros de datos que sigan transformando nuestra economía. Y, por supuesto, necesitamos hacerlo con más energía", ha indicado.

Y es que, como ha recordado el presidente Azcón, "cada puesto de trabajo que genera un centro de datos se multiplica por tres en el territorio en el que se implanta". "No hay ninguna otra comunidad autónoma que haya recibido tantas inversiones en centros de datos como ha recibido Aragón, 37.200 millones. Y vamos a recibir más en los próximos meses, pero la magnífica noticia es que nos queda sitio y que se puede seguir viniendo a Aragón a invertir", ha concluido.